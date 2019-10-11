現身外交部影片 友邦齊聲挺台參與國際刑警組織

外交部11日在臉書發布影片，罕見有多位友邦警政相關高層現身，挺台參與INTERPOL。（圖取自外交部臉書facebook.com/mofa.gov.tw）

（中央社記者侯姿瑩台北11日電）國際刑警組織（INTERPOL）大會將於15日起在智利舉行。外交部今天發布友邦齊聲挺台參與的影片，馬紹爾群島、吐瓦魯、聖露西亞、瓜地馬拉等官員都表示，「更安全的世界 台灣幫得上忙」。

台灣爭取參與INTERPOL、國際民航組織（ICAO）、世界衛生組織（WHO）等國際組織，但卻處處受中國阻撓。今年INTERPOL大會將於15日至18日在智利舉行。

外交部今天在臉書發布影片，罕見有多位友邦警政相關高層現身，挺台參與INTERPOL，包括馬紹爾群島、諾魯、吐瓦魯的警政署長，以及帛琉法務部公共安全局局長亞隆斯（Aloysius Alonz）。

另外，聖露西亞民政、法務暨國家安全事務部部長佛朗西斯（Hermangild Francis），以及聖克里斯多福及尼維斯、貝里斯、瓜地馬拉的警政署長也力挺台灣參與INTERPOL。

友邦官員在影片中強調，台灣藉由參與INTERPOL，能夠提供協助，「更安全的世界，台灣幫得上忙」。

影片最後，刑事警察局局長黃明昭表示，台灣因不具國際刑警組織會員身份，無法迅速與國際社會分享有關犯罪活動與可疑活動的資訊，將造成全球防治犯罪的一大缺口，並增加世界安全風險。

他指出，台灣願意也能夠盡責任，「一個更安全的世界，台灣能幫得上忙」。

外交部臉書貼文表示，台灣無法參與INTERPOL，包括「I-24/7全球警察通訊系統」及「遭竊及遺失旅行文件資料庫」在內等17個重要資料庫，都無法取得最即時的資訊，不僅讓台灣曝露在國際犯罪集團的威脅下，更讓全球治安出現漏洞。

INTERPOL成立於1923年，為僅次於聯合國的全球第二大政府間國際組織，也是全球最大打擊與防制犯罪警察合作平台，其總部位於法國里昂，目前有194個會員國，主要確保及促進各國刑警間的相互合作。台灣於1984年中國大陸申請入會後，就被迫退出。（編輯：紀淑芳）1081011