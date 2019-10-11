國台辦批國慶談話 民進黨：台灣人厭惡一國兩制

（中央社記者葉素萍台北11日電）民進黨今天說，中國國台辦對總統蔡英文國慶談話發表諸多不當評論，盼望北京方面認知，造成台灣人民對中國產生惡感的不是蔡總統或民進黨，而是中國推出的所謂「一國兩制」台灣方案。

中國國務院台灣事務辦公室今天以發言人馬曉光名義發布新聞稿，批評總統蔡英文國慶談話是「藉攻擊一國兩制製造仇視大陸的氛圍」，「再次暴露民進黨當局與中華民族整體利益為敵的台獨本質」。

民進黨透過聲明稿表示，今年年初中國國家領導人習近平拋出所謂「和平統一、一國兩制」的對台方針，當時蔡總統已嚴正回應，悍然拒絕，這立場持續獲得台灣人民高度支持與肯定。民意顯示，台灣社會對於所謂一國兩制不以為然與反感，請中國當局勿選擇性理解台灣社會。

民進黨表示，台灣的前途，由台灣2300萬人及未來世代自主決定，不容北京片面設定期程與作法，過去數月，已一再重申，一國兩制絕無法為台灣人民所接受與認同，呼籲中國放棄主張，才能對話。

另外，民進黨也認為，中國當局一面喊和平，一面威脅恐嚇。一手拿和平鴿，一手拿槍，對於和平的真諦與台灣人的理解有所不同。盼望北京方面認知，造成台灣人民對中國產生惡感的不是蔡總統或民進黨，而是中國推出的所謂「一國兩制」台灣方案。（編輯：楊玫寧）1081011