是否找郭台銘站台 藍委有期待有怕受傷害

（中央社記者劉冠廷台北12日電）鴻海創辦人郭台銘雖退出國民黨，但未排斥幫理念相同的立委參選人站台，對藍營來說，有的參選人歡迎郭站台，但也有人擔心郭和台北市長柯文哲的台灣民眾黨合作，因此不敢冒險。

國民黨主席吳敦義日前公開向郭台銘喊話，「國民黨的立委也還需要他的關心」；黨副秘書長杜建德也定調，郭台銘支持中華民國，雖然現在非國民黨員，但與國民黨目標一致，若郭台銘為支持中華民國的立委站台，都予以尊重、樂觀其成。

國民黨立委陳學聖表示，郭台銘本來就是泛藍陣營的人，他不排斥且歡迎郭台銘來站台，同時也希望郭台銘有一天能幫國民黨總統參選人韓國瑜加油，把所有藍營的票全部找回來。

國民黨立委陳雪生則說，郭台銘既然是中華民國派，那就應該站在中華民國的立場，幫捍衛中華民國的國民黨、幫所有中華民國派的立委參選人站台。

但一位國民黨立委私下表示，郭台銘現在幫民眾黨輔選，若來幫國民黨立委站台，喊出立委支持國民黨，政黨票支持民眾黨，這不就完蛋了。因此，他判斷沒人敢冒這險。

他並表示，黨中央應該去定調，說明在什麼情況下可以請郭台銘站台，但就他的了解，目前沒聽到有人敢請郭台銘站台。

此外，柯文哲昨天參訪基隆市，國民黨立委參選人宋瑋莉也現身，還自稱「柯粉」，爭取支持意味濃厚。不過，陳學聖說，這是宋瑋莉個人的決定，因為民眾黨在基隆還沒有提立委人選，因此想要爭取民眾黨的票，但道不同不相為謀，如果是他不會這麼做。

陳雪生則認為，有朋友要幫忙，為何要拒絕，選舉沒有在嫌朋友多的，是怕敵人多，任何人願意幫國民黨站台，他都樂見。

根據媒體民調，韓國瑜目前聲勢落後總統蔡英文，反而國民黨立委選情優於民進黨，衍生出母雞恐無法帶領小雞的問題，但不具名立委指出，韓國瑜的氣勢會再上來，別忘了去年這時候，韓國瑜還輸給當時民進黨高雄市長候選人陳其邁，他對韓國瑜仍有期待。（編輯：黃瑞弘）1081012