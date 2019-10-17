美德挺台參與國際刑警組織：執法政治化助長犯罪

（中央社記者侯姿瑩台北17日電）國際刑警組織（INTERPOL）大會正在智利舉行。美國、德國駐台機構今天接連在臉書發文表示，對於台灣無法以觀察員身分與會感到非常遺憾，並強調，「將執法政治化，只會助長犯罪」。

台灣爭取參與INTERPOL、國際民航組織（ICAO）、世界衛生組織（WHO）等國際組織，但卻處處受中國阻撓。

今年INTERPOL大會於15日至18日在智利舉行。知情人士日前透露，台灣今年再度向國際刑警組織叩關，1月下旬刑事局致函國際刑警組織，提出三大訴求，包括台灣以觀察員身分出席大會、使用國際刑警組織「I-24/7全球警察通訊系統」以及參與相關教育訓練活動，但未獲得回覆。

美國在台協會（AIT）今天在臉書轉發友邦挺台參與INTERPOL的影片，並發文表示，國際刑警組織大會目前在智利舉行，世界各國齊聚一堂共同討論執法合作，然而台灣出於純粹的政治因素，仍被排除在國際刑警組織之外，無法取得能夠預防全球犯罪和恐怖主義的資源，也無法做出貢獻；將執法政治化，只會助長犯罪。

AIT說，台灣是美國及世界許多其他國家的優秀執法夥伴。

德國在台協會也在臉書發文表示，「德國感到非常遺憾」，台灣再次無法以觀察員身分參與大會，也無法取得能夠預防全球犯罪、恐怖主義的資源；也強調，「將執法政治化，只會助長犯罪」。

澳洲駐台辦事處在臉書發文表示，歡迎台灣對全球執法的貢獻，也認同打擊跨國犯罪需要與擔綱全球執法所有積極成員的合作。

外交部日前發布友邦齊聲挺台參與INTERPOL的影片，包括馬紹爾群島、吐瓦魯、聖露西亞、瓜地馬拉等官員。友邦官員在影片中強調，台灣藉由參與INTERPOL，能夠提供協助，「更安全的世界，台灣幫得上忙」。

日本台灣交流協會15日也在臉書上轉分享外交部這支影片，表達對台灣的支持。

INTERPOL成立於1923年，為僅次於聯合國的全球第二大政府間國際組織，也是全球最大打擊與防制犯罪警察合作平台，其總部位於法國里昂，目前有194個會員國，主要確保及促進各國刑警間的相互合作。台灣於1984年中國大陸申請入會後，就被迫退出。（編輯：林興盟）1081017