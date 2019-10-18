高雄拜廟輔選 總統籲不要選錯人再來怨嘆

（中央社記者程啟峰高雄18日電）總統蔡英文今天南下高雄市鳳山區廟宇參拜，並為競選連任的民進黨立委許智傑輔選。蔡總統呼籲大家再給她4年，共同守護台灣主權、民主自由與尊嚴，不要選錯人再來怨嘆。

蔡總統下午由總統府秘書長陳菊、民進黨立委許智傑、前內政部長余政憲及多名民進黨市議員陪同到鳳山區五甲關帝廟協善心德堂參拜，受到上百名民眾熱情相挺，現場「小英凍蒜」聲此起彼落。

蔡總統致詞表示，高雄人真有情有意，「我會加油，你們也要加油」，明年1月11日都要去投票，票要開得漂亮，國會也要過半，要讓世界知道台灣人的選擇，這是最好向世界展現台灣人意志的機會。

總統說，她上任3年來已打好基礎，政績逐漸浮現。像行政院長蘇貞昌很兇，嚴加把關下，讓台灣沒有豬瘟疫情，展現執政團隊魄力；農委會也杜絕了口蹄疫，另做好檢疫讓台灣芭樂外銷到美國，農委會也很讚。她說，這樣的政府有能力、會做事，值得大家支持，請大家再給她4年，台灣一定會變得更好，產業也會更好。

蔡總統又說，台灣當前對外壓力大，領導者要能挺得住壓力、守護主權，那人是誰？現場民眾異同口聲高喊「蔡英文」。蔡總統強調，要守台灣主權、民主自由與尊嚴，2020年很重要，呼籲大家票投蔡英文，不要選錯人再來怨嘆。

總統稍早參拜鳳山區鳳邑雙慈殿同樣獲大批支持者熱情相挺。蔡總統指出，台灣是最穩定的經濟體，有不少台商要回來投資，在地企業也加碼投資，投資環境被很多美國企業肯定。

蔡總統表示，雖然民進黨已不在高雄執政，但中央依然支持高雄發展，並與地方齊心配合讓高雄更好，希望大家再給她4年，讓台灣更好。（編輯：林沂鋒）1081018