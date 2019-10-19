比照國軍 替代役男因公傷病可領贍養金

（中央社記者侯姿瑩台北19日電）內政部部務會報通過修法，替代役役男將比照國軍，若因公致傷、病或身心障礙，只要符合國軍退除役官兵身心障礙就養基準，將可按月給予贍養金終身；預計年底前生效。

內政部今天發布新聞稿表示，替代役役男同為履行服兵役的義務，為衡平替代役役男權益，這次增修「替代役役男權利實施辦法」，對於因公受傷的役男，若符合身心障礙檢定等級，將比照國軍常備役士官下士一級本俸的標準，給予贍養金終身，以周全照顧因公受傷替代役役男並紓解家庭照顧的負擔。

內政部說明，因公受傷、病的替代役男，若符合資格，每個月將可領取新台幣1萬1985元的贍養金。

同時，內政部指出，為即時紓解家庭照顧壓力，這次修法特別增訂追溯條款，於替代役實施條例第20條修正生效前發生的個案，也將追溯補發贍養金。經統計，目前符合領取贍養金資格共有9人，都是因公執行勤務受傷致癱的替代役役男，多需由家人及看護長期照顧。

內政部強調，這次修法可保障服役期間因公造成身心障礙的替代役男，於退役後獲得更多的經濟支持，對減輕家庭生活負擔有實質助益。這次「替代役役男權利實施辦法」修正草案將依法制作業程序報行政院核定後，預計年底前可生效。（編輯：黃瑞弘）1081019