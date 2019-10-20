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郭台銘感恩見面會 楊秋興：盼郭重新思考參選

最新更新：2019/10/20 16:51

（中央社記者陳朝福高雄20日電）鴻海創辦人郭台銘今天在高雄舉辦感恩見面會，受邀的前高雄縣長楊秋興個人盼郭台銘重新思考參選；受邀的前立法院長王金平則說，尊重郭台銘的決定。

郭台銘高雄感恩見面會下午舉行，很多「果粉」上午即排隊準備進場，王金平、楊秋興等都受邀出席，2人於進入會場前接受媒體訪問。

楊秋興表示，與郭台銘一直是好朋友，在高雄舉辦感恩會就來關懷支持，而郭台銘之前宣布不選時讓他很驚訝，也讓他失業，因為9月20日從美國回來就是要幫忙連署，只是郭台銘可能有自己的考量，宣布不選。

由於政治局勢變化快速，楊秋興說，當初郭台銘不選，可能是因國民黨刊登團結的廣告，後來才宣布退選，但國民黨總統參選人韓國瑜民調一直掉，表示一對一競選韓國瑜沒有機會了。當初郭台銘要選有自己的考量，不是破壞團結。

楊秋興指出，最近幾天美國政治技巧性拒絕韓國瑜訪美，只要有政治敏感度的人都看得出來，也給國民黨難堪，且郭台銘宣布不選對韓國瑜選情也沒有加分，站在不同角度來看，兩黨候選人不滿意度都很高，他個人希望郭台銘可思考是否要重新參選，有機會的話會向郭台銘建議。

媒體詢問王金平對於楊秋興的想法和自己是否會參選到底等問題，他說，尊重郭台銘的決定，至於是否參選到底，就隨著因緣走，看看自然發展。（編輯：黃世雅）1081020

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