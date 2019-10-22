國民黨：蔡政府對陳同佳案前後態度不一

（中央社記者余祥台北22日電）對於陸委會致函港府，將派員到港押解陳同佳，國民黨表示，樂觀其成民進黨政府彰顯中華民國主權，但蔡政府原先拒絕陳同佳入境自願投案，前後態度不一，這種充滿算計的決策變化，令人匪夷所思。

港府願助港女命案凶嫌陳同佳來台投案，行政院長蘇貞昌今天早上說，台灣與香港都有管轄權，香港應逕予審判，台灣也願提供協助；想將陳同佳送到台灣，企圖合理化送中條例，台灣不會上當。

陸委會發言人邱垂正下午則表示，已透過既有管道，致函、致電港府，將派員赴香港押解陳同佳來台受審。

國民黨文傳會主委程美華說，只要能夠彰顯中華民國主權，他們樂觀其成，但蔡英文政府原先拒絕陳同佳入境自願投案，前後態度不一，對於蔡政府這種充滿算計的決策變化，令人匪夷所思，蔡政府應該說清楚、講明白。

國民黨總統參選人韓國瑜競選辦公室發言人葉元之表示，從司法正義角度而言肯定民進黨政府的這個「轉彎」，但也凸顯民進黨第一時間的反應是一種選舉操作，瞎掰一套說法，不但民眾聽不懂，親綠學者也看不下去，明年一定要一起下架這種只會選舉、不會治國的政府。（編輯：黃國倫）1081022