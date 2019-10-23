擬派員押解陳同佳 馬英九：接受投案是正確決定

（中央社記者王承中台北23日電）政府欲派員赴港押解港女命案凶嫌陳同佳遭港府拒絕，前總統馬英九今天表示，政府決定接受陳同佳來台投案是正確決定，台港雙方應該是在不在對方境內行使公權力的前提下相互合作。

陳同佳今天刑滿出獄，對於他擬來台投案，陸委會昨天宣布擬派員赴港押解陳嫌，但港府凌晨發稿，拒絕政府去函要求派員赴港押解陳同佳，並指台方跨境執法，不尊重香港司法管轄權。陸委會發言人邱垂正表示，若陳嫌逃亡、串證等，港府須負全責。

馬英九上午出席「中華戰略學會慶祝中華民國光復台灣74週年及古寧頭大捷70週年」大會前受訪表示，政府決定接受陳同佳來台投案，這是正確決定，符合刑法規定及人道原則。

對於港府拒絕台灣派員赴港押解陳同佳，馬英九表示，台灣也不會容許他國警察到台灣押解人犯。雙方應該是在不在對方境內行使公權力的前提下相互合作。港府幫助陳同佳在釋放後來台，台灣要解除對陳同佳的入境管制，讓陳同佳入境，才能完成陳同佳投案的動作。

媒體詢問，行政院長蘇貞昌昨天指馬英九雙重標準，關心陳同佳，卻沒聽說馬英九對港警向年輕人開槍講過話。馬英九說，「像這樣無聊的批評，我不回應」。

媒體追問，蔡政府是否是為了選舉大轉彎，馬英九僅說，「當然是，哪件事情不是」。馬英九還反問媒體，「你舉一件看看」。

針對陳同佳來台投案，國民黨主席吳敦義表示。陳同佳案有不同主張，此案是香港人殺香港人，屬人或屬地會有不同看法。外界質疑吳敦義跟馬英九不同調，吳敦義昨天表示，完全同調。馬英九離開時，面對媒體詢問，外界質疑吳敦義對陳同佳案的態度似乎不一致，馬英九僅搖搖頭，隨即搭車離去。

出席活動的前行政院長、國民黨總統參選人韓國瑜國政顧問團總召張善政在會前受訪表示，政府的態度大轉變應該是看到幾乎所有民眾對政府都非常批判，完全是政治操作，忽略司法主權。如今態度大轉變，願意接受陳同佳來台，這是好事。

但張善政指出，政府要派人去香港，還是脫不了政治操作的感覺。若干年前，有香港罪犯逃來台灣，雙方的作法就是把罪犯趕上飛機，機上有港警在等，這是最簡單的做法。（編輯：蘇志宗）1081023