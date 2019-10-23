綠委：陳同佳抵台立即逮捕司法偵查 就是台灣態度

（中央社記者陳俊華台北23日電）政府擬派員赴港押解港女命案凶嫌陳同佳遭拒。民進黨團書記長李俊俋今天說，人才剛出獄就已買好機票，是港府幫陳同佳訂的嗎？只要陳同佳進到台灣，就立刻逮捕、進行司法偵查，這就是台灣的態度。

陳同佳去年在台灣殺害同為香港人的女友，隨後潛逃回港，成為香港修訂「逃犯條例」及「反送中」運動導火線。港府宣稱，陳同佳今天出獄後，將協助他來台投案。陸委會昨天透過既有管道，致函、致電港府，擬派員赴香港押解陳同佳來台受審，但遭港府拒絕。

國民黨立法院黨團上午舉行記者會，批蔡政府決策反覆，自我閹割主權、矮化國格、玷汙司法，陸委會、法務部、內政部3首長配合總統蔡英文「干預司法」，國民黨團給予最嚴厲譴責，並要求蔡總統、行政院長蘇貞昌必須要向國人鄭重道歉，陸委會主委陳明通、法務部長蔡清祥、內政部長徐國勇應下台負責。

民進黨立法院黨團書記長李俊俋、立委周春米、王定宇、陳亭妃隨後舉行「林鄭脫逃、港府卸責，國民黨喊燒？」記者會。李俊俋表示，港府的聲明強調他們沒有管轄權，也不同意台灣派人到香港押人，否則會影響他們的管轄權，並指陳同佳出獄後是自由人，無法有任何動作。

李俊俋質疑，為什麼港府這樣說，「國內就有政黨拚命附和，指責蔡政府？」香港人殺香港人，人關在香港監獄，香港不該辦嗎？陳同佳案若香港不辦，台灣來辦，港府不把人送過來，台灣要派人去押解也不行，結論就是「林鄭脫逃」，只想把陳同佳推到台灣，目的是什麼？

李俊俋說，只要陳同佳進到台灣，就立刻逮捕、進行司法偵查，這就是台灣的態度。移民署是不准陳同佳用網路申請簽證，是要臨櫃方式申請；陳同佳才剛出獄，就已經訂好9時10分的來台班機，「是港府幫陳同佳訂好的機票嗎？」

王定宇表示，一個通緝犯、殺人罪嫌要坐上飛機，同機乘客安全誰來顧，「（前總統）馬英九你要不要跟他同機？」應該有人戒護陳同佳，甚至上手銬，以保障公共安全，怎麼可以不負責任就縱放；香港特首用政治凌駕司法正義，殺人通緝犯被傀儡政權遂行政治目的趴趴走，「要搭上哪班機，是乘客抽樂透」。

陳亭妃說，即使陳同佳已經出獄，但只是就竊盜案、贓物案等罪服刑，請港府提供犯嫌連同事證、口供、筆錄等，所有資料一併送到台灣，台灣會以最嚴謹司法處理完成調查。

周春米表示，依刑法總則，犯罪地在中華民國領域，就有依法審判的權限，港府說他們沒有管轄權，可以眼睜睜讓殺人嫌疑人自由出獄後，大搖大擺在街上走？不用還給被害人公道？港府的積極作為應聯絡台灣，台灣有司法管轄權、審判權，雙方應研議如何合法解送嫌疑人，台灣政府態度、主張清楚，盼港府懸崖勒馬，不要再做政治操作。（編輯：蘇志宗）1081023