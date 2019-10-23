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韓國瑜新北婦女後援會凍蒜喊太大聲遭罰

最新更新：2019/10/23 22:36
新北市工商婦女聯誼總會23日在新北市政府大禮堂舉辦愛心聯誼活動，近800人參與，現場並成立「韓國瑜新北市工商婦女後援會」。（國民黨新北市黨部提供）中央社記者王鴻國傳真 108年10月23日
新北市工商婦女聯誼總會23日在新北市政府大禮堂舉辦愛心聯誼活動，近800人參與，現場並成立「韓國瑜新北市工商婦女後援會」。（國民黨新北市黨部提供）中央社記者王鴻國傳真 108年10月23日

（中央社記者王鴻國新北23日電）新北市工商婦女聯誼總會在市府借禮堂辦愛心聯誼活動，卻疑因成立韓國瑜新北市婦女後援會，凍蒜聲喊太大聲引他人不滿及反映，市府查證後予停用市府場地1年處分。

新北市工商婦女聯誼總會今天租借新北市政府大禮堂舉辦「新北市工商婦女聯誼會會員愛心聯誼活動」，國民黨新北市黨部主委李乾龍、新北市民眾服務社理事長王淄岑、工商婦女總會長詹汝及歷屆總會長等人參與。

現場有來自新北市各區工商婦女聯誼會會長暨會員等近800人參與。活動內容除進行愛心發票捐贈及會員姐妹環保啦啦隊才藝表演。甚至還成立「韓國瑜新北市工商婦女後援會」。

但似乎因現場氣氛熱烈而有小插曲發生，也就是大家一起為韓國瑜及國民黨新北市12名立委參選人加油打氣，疑因「凍蒜」聲喊得太大聲，引起其他民眾不滿並向市府反映，市府秘書處立即派員查證並確認違反市府行政中立的規定，予主辦單位記點2次及停止使用市府各場地1年的處分。（編輯：林沂鋒） 1081023

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