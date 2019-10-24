陳其邁：港府放任陳同佳趴趴走 設想中最壞情況

（中央社記者顧荃台北24日電）行政院副院長陳其邁今天表示，香港政府不辦港女命案兇嫌陳同佳、又放人，讓陳同佳離開監獄自由行，這是台灣政府設想的所有劇本中最壞的情況，港府要付所有責任。

陳其邁下午出席「2019年台歐盟亞洲LGBTI人權推動研討會」閉幕式，會後受訪時做上述表示。

陳其邁表示，共同合作打擊犯罪是雙方的責任，不應該讓罪犯趴趴走，尤其台灣一再強調司法互助或港府的司法管轄權，港府應該負起責任把人交給台灣，共同合作打擊犯罪，結果現在不曉得陳同佳人在哪裡，也不知道要投案還是不投案，讓人覺得香港司法無法貫徹法律、維持司法正義。

台灣政府的態度很清楚，既然香港不辦，就台灣辦，實踐司法正義是政府的責任。台灣沒有放棄管轄權，也沒有拒收，會公正執行法律，這是台灣跟香港政府最大不同之處。

政院已針對陳同佳案成立跨部會的專案小組，媒體詢問今天是否有召開跨部會會議以及所掌握的最新進度。陳其邁說，小組做最緊密的協商，也對案情進度充分掌握，原則是務必讓陳同佳到國境時依法接受台灣法律追訴。

媒體詢問，外傳藍營法界大老向港府高層獻策，讓陳同佳「被自首」以化解反送中困境，對此有什麼看法。陳其邁回應，這應該是指理律律師事務所的律師陳長文，陳長文過去跟前總統馬英九關係匪淺，他希望任何人如果跟陳嫌或其家屬接觸，應該勸陳嫌儘速到台灣投案，接受法律制裁。他呼籲不要做過多政治操作，讓政治模糊整個司法審判跟追訴的焦點。（編輯：蘇龍麒）1081024