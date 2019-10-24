菲律賓造勢大會 李佳芬期盼華僑挺韓國瑜

（中央社記者陳妍君馬尼拉24日專電）國民黨總統參選人韓國瑜妻子李佳芬今晚參加菲律賓韓國瑜造勢大會時說，從華僑身上可以看到濃厚的中華文化血統，期盼大家支持韓國瑜，以維繫中華文化及華僑與台灣的聯繫。

李佳芬於23到25日訪問菲律賓，明天將轉往越南繼續東南亞之旅。李佳芬今天中午參加旅菲台商舉辦歡迎宴會，下午以「這一輩的幸福，下一代的未來」向菲律賓華僑發表專題演講，晚上參加菲律賓地區韓國瑜競選總統造勢大會。

今晚的造勢大會席開50桌，約500人出席。

李佳芬說，韓國瑜是雲林女婿，她今天來到菲律賓，很開心碰到很多雲林鄉親。因為雲林縣很窮，早期很多鄉親必須出外打拚，但她沒有想到，除了北漂鄉親，還有很多鄉親漂流到海外，來到菲律賓。

她表示，大家在海外能打下一片天地，讓她非常感動，尤其在菲律賓的華僑，不管是一代、二代、三代，都可以從他們身上看到濃厚的中華文化血統，「我們雖然相隔這麼遠，但是我們身上都有一條共同的臍帶，那條臍帶叫中華文化的臍帶，把我們緊密地連結在一起」。

李佳芬說，韓國瑜一直告訴她，「我們一定要好好把握住中華文化，因為只有維繫住中華文化，我們跟海外5000萬華僑才不會斷」。

她表示，來到馬尼拉，讓她對這句話有更深的體認。韓國瑜常說，海外華僑在明年1月的總統大選，扮演非常重要的角色；她相信僑胞心繫祖國和中華民國的心情，「比我們在台灣的人還要濃烈」，希望華僑支持韓國瑜，藉此維護中華文化與華僑跟台灣的聯繫。

李佳芬說，她向大家保證，韓國瑜若當選，一定會組織一個勤政愛民、廉能、有效能、最清廉的政府，懇請大家明年回台投票，支持韓國瑜和中國國民黨提名的立法委員候選人。（編輯：王永志）1081024