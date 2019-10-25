馬紹爾總統：小國持之以恆 可達成不可能的任務

（中央社記者黃旭昇新北25日電）馬紹爾群島總統海妮今天表示，馬紹爾剛當選聯合國人權理事會成員國，傳達的訊息是即使是最小的國家，只要有機會持之以恆，且獲友邦共同理念支持，就能達成不可能的任務。

輔仁大學頒授海妮（Hilda C. Heine）名譽哲學博士學位典禮下午舉行，副總統陳建仁、輔大校長江漢聲與外交部長吳釗燮在場觀禮。

海妮表示，很高興獲殊榮，她信仰「透過教育達到世界和平」，最大榮耀是為人民服務；維持民主、自由、人權與法治是世界共同信仰，除非大家能共同捍衛這些基本原則，否則將來會是未知數。

海妮說，國家無論大小須為全人類與國際社會奉獻力量，台灣2300萬人民須被賦予參與區域與國際論壇機會，包括聯合國專門組織，如國際民航組織、世界衛生組織及聯合國其他轄下組織。

海妮感謝中華民國台灣與人民協助馬國，尤其是在爭取加入聯合國人權理事會的努力。她藉機重申馬紹爾政府與人民的承諾，將加強與台灣雙邊關係；台灣的夥伴關係及參與對維持區域現狀十分重要，攸關太平洋地區和平繁榮。

陳副總統表示，兩國相互扶持，互惠互助，近年一起推動文教交流與婦女賦權。馬國有9成人民信仰基督天主，海妮就是最佳大愛實踐者。

陳副總統盼望兩國基於自由民主、人權法治與宗教自由善良價值，共同捍衛國家主權與面臨的挑戰。感謝海妮堅定支持兩國邦誼，並為台灣發聲。

江漢聲表示，頒授名譽哲學博士學位給海妮象徵兩國深厚邦誼。海妮曾任教育部長，發揮長才並勇於執言，長期關注婦女賦權與氣候變遷、性別平等議題，令人印象深刻。

海妮伉儷應中華民國政府邀請，24日到27日率團訪問台灣，除會晤總統蔡英文，也見證兩國簽署經濟合作協定，及中華民國對外貿易發展協會與馬國天然資源暨商務部簽署合作備忘錄。（編輯：李明宗）1081025