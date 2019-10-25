同志遊行前夕 蘇貞昌：相互尊重讓台灣更進步

（中央社記者侯姿瑩台北25日電）同志遊行前夕，行政院長蘇貞昌今晚在臉書發文表示，同婚專法實施5個月以來，民法父母子女關係仍正常運作，國家依然繼續向前走；而台灣因為更進步、更包容，「成為更令我們驕傲的國家」。

第17屆台灣同志遊行明天在台北登場，這是台灣5月通過同婚合法化後的首場同志遊行。

蘇貞昌晚間在臉書發文表示，「我們生活在同一個國家，同一個天地之間，面對無法理解的彼此，應該做的不是對抗，而是更多的溝通」。同婚專法實施5個月以來，民法父母子女關係仍正常運作，國家依然繼續向前走；而台灣因為更進步、更包容，「成為更令我們驕傲的國家」。

蘇貞昌也錄製一段有關同婚的影片。他在影片中以台語表示，社會是一步一步、漸漸進步的，以前窮人、女性、黑人都沒有平等的權利，在很多國家，他們連投票權都沒有，「但是現在我們都知道要互相尊重，人人平等」。

蘇貞昌指出，過去，許多人因為不了解，以為同性戀是不正常的，甚至認為是一種病，「連我自己小時候，都和很多人一樣，會嘲笑，甚至會欺負他們」。

他說，但是現代醫學發達，也已經證明，同性戀是天生、自然的，不是病也不會傳染，不可能因為教育或是宣傳就讓男生愛女生變成男生愛男生、女生愛女生。既然同性戀是天生自然的，就算他們是少數，「我們也應該要尊重，要公平對待」。

蘇貞昌強調，這就是大法官第748號解釋，對相同性別兩人的婚姻自由要平等保護。大法官解釋和憲法有一樣效力，人人都要遵守，政府也要遵守。

他重申，政府尊重去年年底公投結果，因此沒修改民法。今年5月立法院通過「司法院釋字第748號解釋施行法」專法，讓同性戀可以用專法登記結婚，不過民法一字都沒改。

蘇貞昌說，專法實施5個月以來，阿公阿嬤沒消失，孩子對爸爸同樣是叫爸爸、對媽媽也是叫媽媽，社會沒亂，「我們的生活也完全沒受到影響」，只是開一條路讓同性戀走，讓所有國民的婚姻自由都同樣有法律保障。

他表示，「一樣米養百樣人，世間人百百種，但是我們都是同一國的，我們都一起生活在台灣這塊土地上，我們要人尊重，我們也要尊重人，就算人家跟我們不一樣，我們也要互相尊重、平等相待」。如此一來，才能讓台灣成為一個互相尊重、互相包容，平等、進步的國家。（編輯：林興盟）1081025