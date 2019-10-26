馬英九：死刑案三審定讞不執行是違法的

（中央社記者黃旭昇新北26日電）前總統馬英九今天表示，對於判決死刑定讞的案件，法務部就應該去執行，不要光講而已，死刑定讞之後不去執行是違法的。

馬英九今天到新北市三峽為中國國民黨籍提名的立法委員參選人林金結助選，除到競選總部簽名，也前往三峽市場掃街拜票，還前往店家製作三峽有名的特產金牛角麵包。

在接受媒體聯訪時，馬英九針對記者提問行政院長蘇貞昌昨天在立法院被問到的死刑議題，馬英九表示，對於死刑案件，蘇貞昌可以去做。

馬英九說，總統蔡英文上任至今只有執行一個死刑，案件三審定讞了就應該執行，不執行是違法的，為何可以拖這樣久。死刑是正在執行的法律，不要光嘴講，法務部應該依法執行死刑，蘇貞昌也可以要求，不要只是嘴講而已。

對於香港女子潘曉穎命案犯嫌陳同佳的辯護律師是否為陳長文，馬英九受訪時說，「陳長文辦什麼案子，我怎麼知道呢，跟我有什麼關係呢」。

他認為，外界又將他與陳長文扯在一起，真是莫名其妙，也有報導說有人批評他是魔鬼，說這話的人實在是心術不正，信口開河。

新北市三峽與土城立委選區，表態的參選人包括民進黨籍立委吳琪銘，鴻海集團創辦人郭台銘支持的無黨籍李縉穎，與國民黨提名的林金結。

馬英九說，他當然支持國民黨提名的參選人，這個選區選情國民黨有信心，但很艱苦，必須全力以赴。

林金結說，對手包括現任的立委，以及郭台銘力挺的李縉穎，但兩名支持李縉穎的大頭，一是支持蔡總統的墨綠柯文哲，另一是要「下架蔡英文」的中華民國派郭台銘，不清楚正式競選時，核心價值不同的郭柯雙方，要如何推薦李縉穎。（編輯：李錫璋）1081026