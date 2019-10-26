原民轉型正義 原轉會：確認歷史真相是重要基礎

（中央社記者黃旭昇新北26日電）總統府原轉會副召集人浦忠成今天表示，原住民族土地的問題與國家存在著緊張關係，尋找歷史真相過程需一步一步來，確認歷史真相也是轉型正義的最重要基礎。

「原住民族歷史真相調查人才培訓營」今天在國家教育研究院三峽總院區舉行，培訓營由總統府原住民族歷史正義與轉型正義委員會及促進轉型正義委員會合辦。

促轉會代理主委楊翠、原轉會副召集人浦忠成，及兩會委員一起簽署部落培力計畫合作共識；希望原轉會土地小組與促轉會及地方組織，透過部落自主調查還原歷史真相，以化解族群衝突達到真正的和解。

兩會合作內容包括：為原住民族歷史真相調查部落培力舉辦培訓課程，建立共同輔導機制，依據自主調查結果辦理土地調查論壇，並針對調查過程所需要的資料給予協助。

促轉會代理主委楊翠開幕致詞時表示，全面啟動找回原住民族的土地正義是漫長的工程，在龐大資料中必須蒐集相關的資料作為尋找真相的基礎。

楊翠也在致詞與專題演講時表示，轉型正義是國家的工程也是全民的功課，釐清真相就如同揭開充滿皺摺的紙張，需要揭開重疊的部分，並給予撫平。希望透過培力計畫讓族人走入自己的部落，透過尋找真相的方法，訴說自己的歷史故事。

楊翠說，針對原住民族轉型正義，促轉會目前做的是整理受害者清單與檔案，讓當事人獲得司法平反。另外，也協助青年進入部落與耆老對話，尋找歷史的記憶，也希望與社會溝通，積極培育人才讓部落團隊自主調查。

鄒族的浦忠成致詞時，他以自己唸書時為例，教官問他是否曹族（鄒族），是否與曹操的後代有關？他就讀國小元旦升旗時，主持人宣稱「希望明年可以到南京升旗」。他以諸多例子凸顯歷史的謬誤。

浦忠成表示，原轉會成立後可以與總統蔡英文近距離對話，平埔族的後代甚至可以當面抗議，原住民轉型正義議題，有2/3的議題與土地有關，他說，許多議題也展現「土地關係與國家關係是緊張的」。

浦忠成說，原住民保留地與土地議題是台灣不同族群需要面對的共同課題，「歷史真相的確認是轉型正義的重要基礎。」原住民歷史如何被建構，掌握在每個人的手中，他並以鄒族族語祈禱「珍惜大家，祈願每次呼吸都順暢」。

東華大學法律系副教授蔡志偉Awi Mona演講中，以清朝康熙年間「台灣輿圖」為例表示，康熙的地圖看不到他現在居住的花蓮，地圖是掌權者對權力的展示，土地對原住民族很重要，卻沒有原住民族的地圖可以主張。

國家發展委員會檔案管理局副局長陳美蓉致詞時表示，目前典藏國家檔案整理堆疊有23公里，等於45座台北101大樓的高度。盼望透過徵集檔案、典藏與管理，並和圖書館與博物館合作，開放國家檔案提供外界檢索與運用。

人才培訓營為期3天，邀請專家學者針對推動轉型正義的經驗、調查方案設計與實務、台灣原住民族歷史背景與土地政策沿革、資源盤點與口述訪談與影音記錄，培訓來自全台灣各民族的青年。（編輯：李錫璋）1081026