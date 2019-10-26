時力鎖定競爭對手 徐永明：把人從民眾黨撈回來

（中央社記者郭建伸台北26日電）台灣民眾黨成立後，與時代力量選民高度重疊，讓時力備受挑戰。黨主席徐永明受訪時表示，時力在政黨不分區的主要競爭對手就是民眾黨，而時力「現在就是要把人從民眾黨撈回來」。

徐永明今天偕時力幹部訪日，向台僑闡述時力十年選舉計畫。他本週接受中央社記者採訪，談到時力明年政黨票與台灣民眾黨的競爭關係。

徐永明受訪時分析，時力的選民特質多是40歲以下青年、都會區、高學歷，坦言從各種跡象都顯示，民眾黨成立後，確實讓部分時力支持者鬆動。

不過他表示，雖然台北市長柯文哲目前聲勢比較強，但必須去證明民眾黨進入國會後的樣態；況且很多人誤以為把政黨票投給民眾黨，柯文哲就會進立法院，但其實並非如此。

徐永明也說，另一方面，很多人支持民眾黨，是因為柯文哲的發言，但民眾黨推出的不分區名單，「妥協性可能比較高」，這是民眾黨的難題，也是時代力量優勢，他強調未來兩黨將在不分區名單對決。

徐永明也不諱言，民眾黨有影響時力選民黏著度，直言時力在政黨不分區的主要競爭對手就是台灣民眾黨，「現在就是要把人從民眾黨撈回來」。

由於近來傳出民眾黨擬將台北市府顧問蔡壁如列入不分區名單，徐永明說，也許蔡壁如在市府是「一人之下，萬人之上」，且柯粉不在乎蔡壁如被叫「血滴子」，但民眾黨若把血滴子送進立法院，未必能吸引所有社會大眾青睞。

對於太陽花學運潮流逐漸淡化，徐永明坦言對選情一定有影響，從2018年選舉結果就可見一斑；時力的角色是在立法院揭弊、橫衝直撞，徐永明認為，時力目前必須讓外界知道，「台灣政壇必須有時代力量，沒有時代力量的立法院是不可想像的」。（編輯：黃國倫）1081026