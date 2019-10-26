蔡總統：對岸文攻武嚇 籲國人展現韌性

總統蔡英文（前右）26日晚間到新北市輔選時表示，下屆立委與總統選舉，國人面對對岸的文攻武嚇要有信心，要以投票結果展現台灣人民的集體意志與心聲，中央社記者黃旭昇新北市攝 108年10月26日

（中央社記者黃旭昇新北26日電）蔡總統今天晚間表示，下屆立委與總統選舉，國人面對對岸的文攻武嚇要有信心，要以投票結果展現國人集體意志與心聲，並透過國際社會的支持，展現韌性的台灣人與勇敢的台灣人。

民主進步黨籍立委吳琪銘爭取在新北市第十選區（土城、三峽）連任，今天晚上在三峽舉辦「新北群英會」音樂會，並以問政成績提出訴求。

總統蔡英文站台力挺，多名民進黨新北市議員也站台助陣。蔡總統到達時由吳琪銘等人陪同進場，總統受到許多歡呼與搖旗吶喊爭相握手。

蔡總統肯定吳琪銘在國會的表現，為土城、三峽爭取許多地方建設，協助中央推動許多重要法案。她說，吳琪銘是踏實、老實的立委，除了教育也協助推動長照2.0，如果連任，將來在台北看守所遷移後，對土城的發展可以更貢獻心力。

總統表示，下屆立委與總統選舉，全體國人要防範謠言，相挺展現國人集體意志，以及爭取台灣人的價值，也要因此守住主權，才能確保民主自由。因此，除充實國防力量外，也要爭取國際支持，一起守護台灣。

吳琪銘致詞表示，感謝鄉親讓他有機會進入國會服務，捷運三鶯線正施工，他也爭取前瞻基礎建設計畫補助；另外，爭取經費改建三鶯大橋，板橋浮洲自來水加壓站通水後，居民就可喝到翡翠水庫自來水。（編輯：方沛清）1081026