澎湖民眾提議建台澎海底隧道 韓國瑜允評估

國民黨總統參選人韓國瑜（前左）26日赴澎湖縣訪問，晚在與地方幹部座談時表示，不讓兩岸關係緊張或嚴重化，才是未來中華民國領導者要具有的智慧，應謹記「戰爭沒有贏家，和平沒有輸家」。中央社 108年10月26日

（中央社澎湖縣26日電）國民黨總統參選人韓國瑜今天晚間到澎湖與地方幹部座談時，有民眾提出興建台澎海底隧道，可一勞永逸解決交通和水電問題，韓國瑜表示，「比高山掛國旗難度還高，未來會詳細了解評估」。

韓國瑜今天傍晚在前國民黨立委謝國樑等人陪同抵澎湖展開傾聽之旅，在機場受到許多民眾支持，包括澎湖縣長賴峰偉、國民黨澎湖縣立委參選人歐中慨、國民黨澎湖縣黨部主委許國政等人都前往接機。

韓國瑜在救國團澎湖青年活動中心與地方幹部座談，現場擠滿支持群眾，近200名與會幹部中，提出年節機票、七美機場跑道、公教改革、台華輪更新、綜合體育館、觀光、兩岸和平地區和台澎海底隧道等建言，部分由賴峰偉即席答覆。

韓國瑜則說，對於台澎年節的機票，將實地了解機船的最大承載量後，考量調動其他方式來支援，對於公教年改，未來只要一上任，將會重新調整。

至於有民眾說興建台澎海底隧道，可一勞永逸解決交通和水電問題，韓國瑜直言，「比高山掛國旗難度還高，未來會詳細了解評估」。

此外，對於提議澎湖和平中立區，韓國瑜指出，不讓兩岸緊張或嚴重化，才是未來中華民國領導者要具有的智慧，否則一旦發生戰爭，任何台澎金馬由於人口密度太高，是殘酷到無法想像的，要謹記「戰爭沒有贏家，和平沒有輸家」，不要發生戰爭，兩岸要和平交流往來，是優秀領導者必須具備的智慧與勇氣。（編輯：張芷瑄）1081026