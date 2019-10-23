韓國瑜談茶葉外銷 鎖定用筷子國家推廣

國民黨總統參選人韓國瑜（左2）23日在嘉義縣參加座談時，面對茶農反映外銷困境，他說，筷子文化地區對茶葉依賴性較高，可在用筷子國家加強推廣台灣高山茶，也不會放棄推銷歐美。中央社記者黃國芳攝 108年10月23日

（中央社記者黃國芳嘉義縣23日電）國民黨總統參選人、高雄市長韓國瑜今天在嘉義縣座談時表示，筷子文化地區對茶葉依賴性較高，政府要幫助茶農外銷，可在用筷子國家加強推廣台灣高山茶，也不會放棄推銷歐美。

針對故宮南院人潮太少問題，韓國瑜下午在嘉太工業區座談後再度提出故宮文物一次展出，他說，中華文化精品都在故宮，這是一項非常好的資源，目前故宮展出展品約占1/9，其餘8/9儲藏卻仍在山洞內，若是能夠全部展出，一定會造成轟動，現在應該思考故宮展覽空間能否擴大提升。

他進一步解釋，台灣有豐富文化寶藏可以大力發展，故宮南院現在窘境就是每賣10張票，只有1張收費。而台灣擁有很多觀光資源，且影響20多種產業，未來一定要成立行政院觀光部，故宮南院觀光產業就會有所突破。

韓國瑜上午與果農、茶農、觀光業者座談，面對茶農反映外銷困境，他說，可在使用筷子的國家，加強推廣台灣高山茶。

韓國瑜說明，台灣高山茶有獨特性與優越性，政府一定要幫助茶農外銷，全世界筷子文化的地區對茶葉依賴度較高，是可以加以推廣的地區；習慣使用刀叉的歐美地區若喜歡台灣高山茶，當然也不會放棄推銷。

近來頻與基層農漁民座談，韓國瑜今天也歸納出幾個問題，包括勞動力不足、農產品通路、以及天然災害補助條件的從寬認定等問題。他指出，農業勞動力人口老化嚴重，未來一定放寬條件，引進勞動力。

韓國瑜今天在嘉義地區進入第4天行程，先後前往中埔鄉、竹崎鄉、梅山鄉及太保市，與輔選幹部，以及大阿里山地區的果農、茶農、觀光業者舉行座談。（編輯：洪學廣/李亨山）1081023