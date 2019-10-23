回應韓國瑜 陳吉仲：不能把農民當政治提款機

農委會主委陳吉仲23日表示，農委會不是選舉才下鄉，呼籲韓國瑜不能把農民當政治提款機和政治跳板。（中央社檔案照片）

（中央社記者郭建伸台北23日電）農委會近來與國民黨總統參選人韓國瑜互槓，韓國瑜則要求主委陳吉仲多下鄉、不要講風涼話。陳吉仲今天回應，農委會不是選舉才下鄉，呼籲韓國瑜不能把農民當政治提款機和政治跳板。

立法院經濟委員會今天審查農委會預算，農委會主委陳吉仲赴立院參與預算協商，並在會前被問及韓國瑜的農業政策問題。

陳吉仲表示，他不知道要稱呼韓國瑜是市長還是總統參選人，他所謂的農業3支箭，在農委會看來就是言行不一、不專業，而且自相矛盾。

陳吉仲說，韓國瑜的農業政策指農產品要3成外銷、7成內銷，這就不專業，因為出口的農產品就是要有競爭力；韓國瑜既要提高公糧價格，又要減少糧食安全庫存量，充滿自相矛盾。

陳吉仲說，如果韓國瑜願意了解農業政策，他很樂意請農委會同仁給他完整資料。

韓國瑜昨天呼籲陳吉仲多下鄉傾聽，不要用冷冰冰的數字隱瞞真相，講風涼話。對此，陳吉仲則說，農委會平常一定都會到各個農村、漁村去跟農民座談，解決農民的問題。

陳吉仲說，農委會不是選舉才下鄉，「那他是不是選舉才下鄉？我想這個很清楚」，韓國瑜不能把農民當政治提款機和政治跳板，這嚴重傷害農業，農委會無法接受。（編輯：紀淑芳）1081023