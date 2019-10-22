陳吉仲：韓國瑜近期農業政策自相矛盾

有農民向國民黨總統參選人韓國瑜抱怨公糧收購價8年沒漲，盼他當救星。農委會主委陳吉仲（圖）22日表示，任何政策歡迎可以提出來討論，但要具體可行。中央社記者楊淑閔攝 108年10月22日

（中央社記者楊淑閔、王淑芬台北22日電）有農民向國民黨總統參選人韓國瑜抱怨公糧收購價8年沒漲，盼他當救星。農委會主委陳吉仲今天說，歡迎討論政策，但要具體可行，他認為韓國瑜近期農業政策自相矛盾。

韓國瑜競選辦公室回應，韓國瑜這趟環島之旅，聽到許多基層農漁民聲音，他在受訪時也強調，許多農漁民都過得非常辛苦，誠懇建議身為農委會主委的陳吉仲，不要講風涼話，應該多下鄉傾聽，而不是用冷冰冰的數字隱瞞真相，唯有真的以人民為本，才是執政要務。

媒體報導展開傾聽之旅的韓國瑜21日前往嘉義，有農民下跪陳情，抱怨公糧收購價格8年沒漲，希望韓國瑜當救星。

陳吉仲今天在「新加坡拓銷暨台灣農產品108年1至9月外銷成果」記者會後接受媒體聯訪做以上表示。

陳吉仲說，其實如果去看韓國瑜最近的農業政策，農委會的立場是，只要是正面的，當然很樂意坐下來討論，但是韓國瑜的政策理念，有幾個讓他覺得充滿自相矛盾，甚至不可信。

陳吉仲還舉例說，韓國瑜說要把所有台灣農產品3成賣出去、7成留在內銷，這個是講而已，「我們看他能不能做得到？他今年的外銷訂單50幾億元，到底現在的執行率多少？」

陳吉仲又舉例，韓國瑜說在馬政府時期進口管制比較多，民進黨執政好像開放很多，其實完全顛倒，北農本來進口中國水果只有30幾公噸，韓國瑜當北農總經理時候，104年進口中國水果300多公噸，比原來增加10倍，「這個是完全前後不一致。」

此外，陳吉仲再提，看看韓國瑜現在要提高公糧收購價格，又要減少糧食安全百分比，例如說從所謂的35%再降低，「這不是自相矛盾嗎？」他呼籲，任何政策歡迎可以提出來討論，但是要具體可行。（編輯：管中維）1081022