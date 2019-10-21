韓國瑜下鄉之旅 深入嘉義地區固樁

國民黨總統參選人韓國瑜（前右2）21日走訪嘉義地區，下鄉傾聽民意，呼籲民眾一起團結努力，找回台灣美好、善良、勤勞的元素及最棒的經濟發展道路。中央社記者姜宜菁攝 108年10月21日

（中央社記者姜宜菁嘉義市21日電）國民黨總統參選人韓國瑜今天走訪嘉義地區，他說，從事政治活動，不敢忘記要幫人民拚經濟，也希望民眾團結，找回台灣美好、善良、勤勞的元素，找回最棒的經濟發展道路。

韓國瑜今天上午花2.5小時跑了嘉義市3間廟和走訪檜意森活村、品嘗平民小吃火雞肉飯，下午將到新港奉天宮、國民黨嘉義縣民雄鄉黨部等處，與民會談，下鄉傾聽民意兼固樁。

面對媒體追問外傳副手人選是否為前主播陳以真，韓國瑜笑而未答。

嘉義市長黃敏惠陪同韓國瑜拜廟、參訪景點，黃敏惠表示，只要選出真正能夠聽見庶民聲音的總統，彰雲嘉南這塊穀倉才能從谷底大翻身，今天在文財神面前，話不能黑白講，只要支持台灣安全、人民有錢的人，我們就無條件支持他。

韓國瑜說，自己是佛教和道教雙修的人，在參拜中得到內心的平靜，祈求民眾平安，照顧弱勢族群，今天到文財殿，體悟到人的一生被兩個字困住，一是情，親情友情愛情，困得動都不能動，另一個字就是錢，金錢非萬能，沒錢萬萬不能，人是英雄錢是膽。

韓國瑜說，這幾年走基層發現台灣辛苦的人好多，台灣這幾年過得好辛苦，好多農漁民勞工不奢望發大財，真正期待的是能安居樂業，有穩定收入，養家活口，教育自己的孩子。

韓國瑜認為，政治人物要傾聽人民聲音，要瞭解民眾過得太辛苦，我們這代人要幫下一代人打好基礎，創造更安全的環境、繁榮的經濟，呼籲民眾一起團結努力，找回台灣美好、善良、勤勞的那些元素，找回最棒的經濟發展道路。（編輯：黃世雅）1081021