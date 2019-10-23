韓國瑜允諾高山廣設升旗台 山岳協會：沒有必要

國民黨總統參選人韓國瑜（右3）23日到嘉義舉行座談，有民眾建議台灣高山設立升旗台，韓國瑜表示，台灣3000公尺以上高山都要廣設升旗台，宣揚愛國精神、愛國文化，一定會盡量來做。中央社記者黃國芳攝 108年10月23日

（中央社記者黃國芳、龍柏安嘉義縣23日電）民眾今天建議台灣高山設立升旗台，國民黨總統參選人韓國瑜回應3000公尺以上高山都要廣設升旗台。對此，中華民國山岳協會秘書長羅弘安認為，完全沒有必要。

韓國瑜展開學習傾聽之旅，今天在嘉義地區進入第4天行程，分別前往中埔鄉、竹崎鄉、梅山鄉及太保市，與輔選幹部以及與大阿里山地區的果農、茶農、觀光業者座談。

在中埔鄉的座談會，有民眾建議台灣高山一定要設置升旗台，尤其是玉山、阿里山、梨山、合歡山都是跨年迎第一道曙光最重要的地方，一定要有升旗台，讓青天白日滿地紅的國旗重新飄揚。

韓國瑜表示，台灣3000公尺以上高山都要廣設升旗台，這一定要做，雖然有好幾百座，但宣揚愛國精神、愛國文化，一定會盡量來做。

對於高山廣設升旗台的說法，中華民國山岳協會秘書長羅弘安接受中央社記者訪問強調，不分黨派、無論色彩，就單純以協會立場來說，在3000公尺以上高山設立升旗台的想法，他非常不以為然，也認為完全沒有必要。

全球首位登上七頂峰、並從南側及北側路線完成聖母峰登頂的女性登山家江秀真，坦言她並不建議在3000公尺以上高峰設立升旗台，「因為台灣3000公尺以上的高山很脆弱，如果天氣不好造成升旗台毀損，反而又要多花一筆錢去修繕。」

台灣處於多地震、多颱風的地帶，江秀真除擔心外力造成升旗台毀損，也怕到時候這些損毀的升旗台，造成環境上的破壞。

江秀真強調，其實全台的國小都有升旗台，「台灣小朋友從小就知道青天白日滿地紅是我們的國旗，所以我認為要再增設升旗台的意義並不大，若真有經費，可以用來改建山屋，幫助山友創造更好的登山環境。」（編輯：林沂鋒）1081023