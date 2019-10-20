韓國瑜發表觀光政策 當選後設觀光部

（中央社記者楊思瑞台南20日電）中國國民黨總統參選人韓國瑜與國政顧問團成員，今天下午在台南市舉行觀光政策記者會，會中宣布若能當選，將把交通部觀光局的位階提升到部會層級。

韓國瑜的觀光政策記者會安排國政顧問團總召張善政、並邀請觀光產業業者代表與會。記者會由國民黨主席吳敦義致詞開場，接著由韓國瑜、張善政等人進行政策說明，最後開放記者提問。

韓國瑜表示，國內預估有30多種行業，共約200多萬人受到觀光產業是否興旺發展的影響。這幾年可說是觀光產業最黑暗的時刻，但這也代表光亮已經不遠了。

他指出，台灣未來不只要以高科技立國、文化立國，還要以觀光立國，大力推展觀光產業迎八方之客。若能當選，將把現在的交通部觀光局位階提高到部會層級，藉著位階提高，發揮把人帶進來的功能。

張善政表示，2018年來台觀光客為1106萬人次。經計算後訂出的目標，可在2024年將來台觀光客提升到1500萬人次；在2028年達到2000萬人次。

他說，據他目前接到的訊息，民進黨陣營訂下的目標應是在2030年達成2000萬人次。但如果不把兩岸關係搞好，這大約1000萬人次的觀光客不知道從哪裡來。

張善政指出，台灣的觀光資源主要在人文、生態、美食。但真正盤點一下，這些領域的產業都不是歸交通部管轄，而且交通部觀光局的年度預算偏低。此次為韓國瑜提出的規劃是將交通部觀光局提升為觀光部，並把年度預算至少加倍。

現場有媒體提問指出，中國大陸觀光客來台人數容易受到政治因素影響，是否擔心觀光政策太偏重於陸客。韓國瑜表示，未來不可能把雞蛋放在一個籃子，五湖四海都是好客人。未來的政策一定不會設下障礙，要讓台灣到處都是道路，沒有圍牆。（編輯：林沂鋒）1081020