韓國瑜：挪前瞻經費500億 有條件補助交換生

國民黨總統參選人韓國瑜26日透過新聞稿回應，大學生免費到國外當交換生的費用議題，並非全額補助，還有排富條款等條件。（中央社檔案照片）

（中央社記者張祈高雄26日電）國民黨總統參選人韓國瑜今天透過新聞稿回應，大學生免費到國外當交換生的費用議題，並非全額補助，還有排富條款等條件，目前可挪用前瞻基礎建設新台幣500億經費，不夠再由政府負擔。

韓國瑜競選辦公室透過新聞稿指出，目前大學和碩士生出國當交換學生一年，若以現況一年有24萬大專生、8萬碩士生，共32萬學生計算，出國一年的學雜費加基本生活費以100萬元（3.3萬美元）為原則，若全部由政府負擔，要花3200億元。

韓國瑜指出，經費部分考慮由政府負擔1/2或1/3，或銀行的優惠貸款；另外，還有排富條款、出國語言測驗等2個設定，都可以讓政府減少一大負擔。

假設政府負擔一半，為1600億元，加上排富條款設定為年收入144萬元（月入12萬元）以上者及出國須通過托福或雅思測驗等限制，以一年5萬人計算，可挪用500億元前瞻基礎建設經費，不夠的可再由政府負擔。

韓國瑜表示，提議的初衷是出自於「投資人才」、「國際培力」、「榮耀返鄉」，希望能透過擴大青年學子到外國的學校交換、就讀，提升台灣青年人才的競爭力。

韓國瑜認為，學生到國外學習的前提就是語言能力，這也是必須大力推行雙語教育的原因，政府應鼓勵學生學習不同語言，在經費上盡最大力量協助，用國家的力量來推動。（編輯：黃世雅）1081026