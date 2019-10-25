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韓國瑜開支票 出國交換學生一年費用他想辦法

最新更新：2019/10/25 22:12
國民黨總統參選人韓國瑜25日表示，若當選總統，一定大力推動中英雙語教育。（中央社檔案照片）
國民黨總統參選人韓國瑜25日表示，若當選總統，一定大力推動中英雙語教育。（中央社檔案照片）

（中央社記者余祥雲林25日電）國民黨總統參選人韓國瑜今天表示，若當選總統，一定大力推動中英雙語教育，也鼓勵大學生4年、研究生3年中一定要有一年去國外當交換生，所有費用，他一定想辦法幫忙解決。

韓國瑜昨天、今天走訪雲林縣，進行全台傾聽之旅，晚間出席總統暨立委青年後援會成立大會，雲林縣長張麗善、兩位立委參選人張嘉郡、謝淑亞皆出席，雲林農田水利會長林文瑞也到場支持。

韓國瑜致詞時說，每個國家都在拚經濟，東南亞有16個國家加入關稅同盟，但台灣無法參加，未來台灣年輕人競爭力比不上人、產品也比不上人家；台灣經濟差、社會人心紛亂，他替年輕人捏一把冷汗。

他說，年輕人什麼都有，就是缺錢、缺機會，他擔任高雄市長，堅持推動中英雙語教育，若他當選總統，一定也會堅定不移推動下一代的中英雙語教育。下一代躲在自己圈子裡，不跟國際接軌，不把頭伸出去看一看世界之大，機會就會一直萎縮。

在青年創業方面，韓國瑜說，政府一定要編列預算，結合社會資源、投資各種基金，幫助年輕人創業，只要扶年輕人一把，一定會一飛沖天。

他也鼓勵大學生4年、研究生3年一定要有一年去國外當交換生，自己可以選擇要去哪一個國家，「所有費用，我當總統的話，一定想辦法幫忙解決」。

韓國瑜說，30個國家政府已針對青年創業成立政府主權基金，他當選後也會成立中華民國主權基金，拉抬產業，全球化布局，大量提供年輕人創業、就業、培訓的機會。（編輯：林淑媛）1081025

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