高山設升旗台挨批 韓國瑜澄清：失修的可整修

國民黨總統參選人韓國瑜24日提及要在3000公尺高山廣設升旗台，遭批不切實際，他25日澄清，若已有升旗台的地方失修破損，可考慮整修。（示意圖／中央社檔案照片）

（中央社記者余祥雲林24日電）國民黨總統參選人韓國瑜昨天提及要在3000公尺高山廣設升旗台，遭蔡總統批不切實際。韓國瑜今天澄清，不可能在每座高山設升旗台，但若已有升旗台的地方失修破損，可以考慮整修。

韓國瑜展開全台傾聽之旅，他昨天在嘉義縣一場中埔鄉的座談會中表示，台灣3000公尺以上高山都要廣設升旗台，雖然有好幾百座，但宣揚愛國精神、愛國文化，一定會盡量來做。

總統蔡英文今天表示，把升旗台蓋在高山，不僅不切實際，更會破壞山林環境與形貌，國旗是用來代表國家，不是用來政治作秀刻意升在山頂上。

韓國瑜下午參拜台西安西府後進行媒體聯訪時表示，昨天座談會中有民眾提出，希望在高山豎立中華民國國旗，他當場立即回答，台灣3000公尺以上的高山有200多座，要在每座山上都設升旗台是不可能的，大家熱愛中華民國非常好，但若要每座高山都設升旗台，必須考量景觀、以及路線等問題，困難度太高。

不過，韓國瑜說，如果有些高山現在已設有升旗台，但因長年失修，可以考慮整修，其他的高山還要看狀況，不是說想到哪裡就可以做到哪。

談及選情，韓國瑜強調，總統大選主要政黨的候選人必須把心中的理想、論述，以及承諾，直接告訴台澎金馬2300萬人民。他不是執政者，是在野黨，他必須要全面性的加強論述。

韓國瑜說，蔡總統要爭取連任，應該要交出成績單，告訴選民這3年半來，到底為台灣民眾謀了什麼福利，是讓人民過得更富強、富裕，還是越來越貧窮。

值得一提的是，韓國瑜下午參拜安西府，主委林清標日前在國民黨總統初選期間，曾陪同鴻海董事長郭台銘參拜，被外界視為「挺郭」，不過，林清標今天迎接韓國瑜，並呼籲民眾全力支持韓國瑜。（編輯：黃國倫）1081024