韓國瑜提高山設升旗台 總統：不切實際政治作秀

（中央社記者溫貴香台北24日電）國民黨總統參選人韓國瑜提及在3000公尺高山廣設升旗台，總統蔡英文今天表示，把升旗台蓋在高山，不僅不切實際，更會破壞山林環境與形貌；國旗是用來代表國家，不是用來政治作秀刻意升在山頂上。

總統上午在臉書發文表示，山林是用來親近的，不是用來征服的；國旗是用來代表國家的，不是用來政治作秀的。「跟很多山友一樣，我也喜歡用雙腳踩在土地上，仔細體會台灣自然的美麗」。

總統說，不過，把升旗台蓋在高山，不僅不切實際，更會破壞山林環境和形貌。國旗應該要在代表國家時，在對外的場合勇敢拿出來，應該要讓人民在想表達榮耀與認同時，自由地拿出來，而不是為了政治作秀刻意升在山頂上。

她進一步說，面對孕育我們的土地，必須懷著謙卑的心，用心去呵護與親近。我們該為山林做的事，不是蓋幾百個升旗台，而是行政院長蘇貞昌宣布的「山林解禁」政策。

總統表示，除了必要的國防、保育需求及原住民族聖地外，我們鼓勵大家親近山林，簡化申請方式，同時加強山林教育，和山友一起做好維護環境的自主管理。這才是我們思考政策的方式。（編輯：蘇志宗）1081024