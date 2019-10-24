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韓國瑜提高山設升旗台 蘇揆：非常不當

最新更新：2019/10/24 12:46

（中央社記者顧荃台北24日電）國民黨總統參選人韓國瑜昨天提及3000公尺以上高山廣設升旗台，行政院長蘇貞昌今天表示「大吃一驚，非常不當」，他認為，韓國瑜這個說法沒有經過縝密考慮，是不認識山的人做的決策。

韓國瑜昨天在嘉義座談會時，有民眾建議台灣高山一定要設置升旗台，韓國瑜回應，台灣3000公尺以上高山都要廣設升旗台，宣揚愛國精神、愛國文化，一定會盡量來做。

行政院發言人Kolas Yotaka（谷辣斯・尤達卡）上午出席行政院院會後記者會，受訪時轉述，蘇貞昌在院會中對此事表達「大吃一驚，非常不當」，政院21日才開了「向山致敬」記者會，要開放山林，尊敬山林，竟然有總統參選人說要在山頂上興建水泥建物，破壞山林的原貌，增加人身風險，沒有考慮雷擊、上山升旗民眾的人身安全，這是沒有經過縝密考慮、不認識山的人做的決策。

身為原住民的Kolas並說，許多原住民將山視為聖地，例如全國的泰雅族認為祖先的起源地來自大霸尖山，對聖山相當景仰，也不會隨便褻瀆；令人錯愕的是，韓國瑜這個想法沒有先了解或考慮要跟不同文化、價值的人溝通，現場有支持者建議，便未經思考地答應。

Kolas表示，重點不是國旗重要或不重要，而是韓國瑜答應任何承諾前要三思，包括尊重原民的文化；總統參選人的決策或承諾，要有比較縝密的思考比較好。（編輯：紀淑芳）1081024

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