故宮文物一次展惹議 張善政：批評者沒數位頭腦

（中央社記者王承中台北24日電）國民黨總統參選人韓國瑜國政顧問團總召張善政今天表示，故宮文物一次展出背後支柱是「數位故宮」，批評不可行的人，都沒有數位頭腦，想的還是傳統的展覽方法。

韓國瑜日前提出要將故宮典藏的文物一次展出，引發各界討論。故宮博物院發表聲明指出，故宮典藏近70萬件，一次攤開展出有執行難度。

張善政、前國立故宮博物院院長馮明珠上午召開記者會進行說明。張善政表示，韓國瑜之所以會講故宮文物一次展，是因為國政顧問團目前正在規劃「故宮4.0」計畫，背後支柱就是數位故宮，把故宮文物全部上線，讓全世界看到。

張善政指出，批評故宮文物一次展不可行的人，都沒有數位頭腦，想的還是傳統的展覽方法。現在很多手遊都使用虛擬實境、擴增實境，為何博物館的文物展示不能使用，故宮4.0計畫就是要用數位補足傳統展覽空間的不足。

他表示，故宮文物一次展是國家政策層次的願景，希望把故宮文物發揚光大，以實體展覽結合數位展示，讓所有人看到所有的典藏，展現台灣數位實力，讓故宮成為中華文化的重鎮，也成為吸引國際觀光客的大磁鐵，對比蔡政府這幾年刻意故意忽略中華文化。

另外，張善政也指出，會在台北外雙溪環境合理承受範圍內，適度擴建故宮，並更正目前故宮南院以亞洲文化的定位。他說，故宮南院是市場區隔錯亂，故宮最好的客群是國際觀光客，這些人怎麼會跑來台灣看亞洲文化，來台灣當然是看台灣跟中華文化，未來南院將定位為展示國寶為主。

馮明珠表示，過去在行政院、國科會的大力支持下，故宮已對70%到80%的文物進行數位典藏，數位故宮能夠一次呈現故宮70萬件國寶，一點都不是問題，很多故宮典藏的文物、檔案、古籍，民眾現在就能在圖書館或家中看到。（編輯：謝佳珍）1081024