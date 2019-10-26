韓國瑜提鼓勵大學生出國 教長：一直有在做

（中央社記者陳至中台北26日電）國民黨總統參選人韓國瑜提及若當選總統，會鼓勵所有大學生、研究生都出國交換一年，費用他會想辦法。教育部長潘文忠今天說，鼓勵大學生國際交流，一直是教育部的重點政策。

韓國瑜全台傾聽之旅昨天走訪雲林縣，晚間出席總統暨立委青年後援會成立大會。他表示，若當選總統，一定大力推動中英雙語教育，也鼓勵大學生4年、研究生3年中一定要有一年去國外當交換生，所有費用，他一定想辦法幫忙解決。

教育部長潘文忠今天上午出席2019生命教育學術研討會，會前接受中央社記者採訪表示，鼓勵大學生到國際交流，一直是教育部的重點政策，尤其是高教深耕計畫，將國際化列為重要指標，這兩年來也有非常多的成長。對於弱勢學生，教育部也有「學海系列計畫」，讓年輕人獲得資源支持，到海外進修研習。

潘文忠表示，對有總統參選人提出要全面協助大學生出國，具體內容他並不瞭解，但對教育部而言，學生的國際參與不論在政策和資源協助上，一直都是全面實施，後續也持續用相關計畫來不斷擴充。

潘文忠舉例，最近教育部推動「藝術與設計菁英海外培訓計畫」，每人補助新台幣150萬元到國外學習，成果非常好，規模也不斷擴大。潘文忠以此為例，認為重點在具體的政策，要能實質協助到學生，尤其是對弱勢生的協助，政府應全力來做，讓有意願、有能力、有需求的人，都可獲得國際交流機會。

中央社記者追問，如果要如韓國瑜所說送每個大學生出國，需要多少經費規模？潘文忠表示，沒有詳細數字，因為到國外拓展視野，每個學生進行的方式都不一樣。教育部一直以來針對不同屬性的學生，提供多元管道，包括公費留學、短期交流、主題性的研習等，都是以具體行動和經費支持，尤其是高教深耕計畫，協助學生出國增廣見聞，本來就是重點。

潘文忠說，教育部除了提供更多交流機會，也會透過各種激勵措施，讓年輕人勇於跨出國門，不管是學位修習、短期交流，或是重點領域學習，都能幫助學生有更寬廣的視野，累積更豐富的人生歷練。他以海外和平志工為例，教育部在青年完成服務返國後，都會安排機會讓他們向大眾分享，也讓更多人瞭解海外學習的多元形式，進而勇於嘗試。（編輯：謝雅竹）1081026