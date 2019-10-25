韓國瑜提大學生都出國一年 教部：有4前提須滿足

國民黨總統參選人韓國瑜（前排右3）25日出席雲林縣總統暨立委青年後援會成立大會，雲林縣長張麗善（前排右4）、雲林農田水利會長林文瑞（前排右1）也到場支持。中央社記者余祥攝 108年10月25日

（中央社記者陳至中台北25日電）國民黨總統參選人韓國瑜今天表示，若當選總統，會鼓勵所有大學生、研究生都出國交換一年，費用他會想辦法。教育部表示，要達成所有人都出國，有4個前提必須滿足。

韓國瑜全台傾聽之旅昨天、今天走訪雲林縣，晚間出席總統暨立委青年後援會成立大會。他表示，若當選總統，一定大力推動中英雙語教育，也鼓勵大學生4年、研究生3年中一定要有一年去國外當交換生，所有費用，他一定想辦法幫忙解決。

教育部次長劉孟奇今天晚間接受中央社記者電訪表示，鼓勵學生到海外學習，一直都是教育部力推的政策方向。但要達到所有學生都出國交換，有4個前提必須滿足。

第一，劉孟奇表示，要有足夠的交換機會，不是說每個台灣學生想走出去，就一定有海外學校願意收。教育部的作法是鼓勵大學多簽姊妹校、進行國際交流，幫學生拓展交換機會。

第二項前提是經費，劉孟奇說，教育部目前透過高教深耕等計畫，鼓勵大學提供交換機會。有些學生不見得負擔得起，則有「學海系列計畫」協助，大學也很樂意提供獎學金給學生。

第三項是比起經費，劉孟奇認為最大的困難是要加強學生的外語、海外生活能力、以及膽識。在實務上，很多大學設法找到交換名額，每年卻不見得能用完，學生不見得有勇氣和能力申請，需要完整的課程配套，按部就班培養學生的各項能力。

第四項則是學制上的搭配，劉孟奇指出，許多人擔心出國交換一學期、一年，會導致延後畢業，大學必須有所規劃。

劉孟奇表示，其實台灣教育體系近年一直在鼓勵跨出國界學習，增強國際移動力。不見得一定要當交換生，有很多形式也能提升國際經驗，例如海外志願服務、職場體驗等，教育部一直都有相關計畫在推動。

早期台灣學生出國留遊學、交換，都以歐美國家為主。劉孟奇說，近來政府推動「新南向計畫」，也鼓勵學生前往「新南向國家」學習和體驗，不一定要到歐美。（編輯：張芷瑄）1081025