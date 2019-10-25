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韓國瑜提故宮文物一次展 總統：策展非扮家家酒

最新更新：2019/10/25 22:19

（中央社台北25日電）總統蔡英文今天在臉書發文指出，「故宮文物一次展」話題引起很多爭議，每年都有數百萬名國際旅客來到故宮，希望親眼看到國寶原件。好的典藏，需要好的策展，策展不是扮家家酒，政治也不該只剩信口開河。

國民黨總統參選人韓國瑜日前提出要將故宮典藏的文物一次展出，引發各界討論。國立故宮博物院發表聲明指出，故宮典藏近70萬件，一次攤開展出有執行難度。

蔡總統晚間在臉書發文指出，珍貴的文物，應該用心對待。總統說，這幾天，「故宮文物一次展」的話題，引起很多爭議，故宮有將近70萬件館藏，以一個博物館的展覽空間，不僅沒辦法做到，這種囫圇吞棗的展出方式，更不是善待文物的好做法。

至於有人提出未來要做數位VR展的構想，蔡總統說，這幾年透過前瞻基礎建設計畫的經費，故宮在AR、VR等數位科技結合藝術上的努力，都受到國際的肯定。

蔡總統表示，每年都有數百萬名國際旅客來到故宮，希望親眼看到國寶的原件，好的典藏，需要好的策展，才能讓每位特地到故宮的朋友感到賓至如歸。總統說，策展不是扮家家酒，政治也不該只剩信口開河。（編輯：黃國倫）1081025

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