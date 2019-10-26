馬英九搭機出發訪歐 低調不發一語僅揮手致意

前總統馬英九搭乘晚間11時50分許的班機前往歐洲，這是他卸任後第7次出訪，對於記者詢問相關行程及演說內容，他僅低調點頭致意不發一語，入關前也不忘向送行的人員揮手致意。中央社記者吳睿騏桃園機場攝 108年10月26日

（中央社記者吳睿騏桃園機場26日電）前總統馬英九今晚搭機前往羅馬參加美國聖母大學基奧全球事務學院的院士會議，隨後將轉往英國參訪牛津大學並發表演說，他在抵達機場後低調不發一語，僅在入關前揮手致意。

馬英九搭乘晚間11時50分許的班機前往歐洲，這是他卸任後第7次出訪，在抵達桃園國際機場後，對於記者詢問相關行程及演說內容，他僅低調點頭致意不發一語，隨後則在同行人員的陪同下入關，同時也不忘向送行的人員揮手致意。

馬英九辦公室表示，聖母大學基奧全球事務學院院士（Executive Fellows）為來自全球各領域的頂尖人士，馬英九從去年起受聘為院士，今年的院士會議28日於義大利羅馬召開，將對學院的院務發展計畫提供諮詢建議。期間也將參訪梵蒂岡博物館等著名景點，並欣賞正於駐教廷大使館展出的「世界的光–台灣當代藝術展」。

馬辦表示，馬英九將於29日轉赴英國倫敦，30日與美國聖母大學倫敦國際中心（London Global Gateway）的學者及研究生會晤座談。31日參訪牛津大學並拜會校長李察森（Louise Richardson），同時將以「十字路口的兩岸關係」（Cross-strait Relations at a Crossroad）為題在牛津辯論社發表演說。

馬辦表示，牛津辯論社創立於1823年，為全球最負盛名的辯論社團，並以國際名人造訪演說聞名於世，包括多位美國總統、英國首相，馬來西亞總理及巴基斯坦總理等政治領袖，都曾受邀演講。

馬英九在倫敦期間，也將循著國父孫中山當年的足跡，走訪大英博物館等歷史景點。馬英九這次的歐洲行共8天7夜，預計於11月2日晚間返國。（編輯：張佑之）1081026