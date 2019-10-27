蘇貞昌：五股疏左堤防加高 中央全額負擔

（中央社記者王鴻國新北27日電）行政院長蘇貞昌今天視察二重疏洪道五股疏左堤防防洪計畫時表示，體諒新北市政府籌措堤防加高經費不易，承諾中央負責治理，堤防加高的經費新台幣11.2億元也全額由中央負擔。

蘇貞昌今天在立委林淑芬、吳秉叡及新北市副市長陳純敬等陪同下視察二重疏洪道五股疏洪道左岸堤防防洪計畫時指出，他擔任台北縣長，疏洪道左岸五股坑溪南北、也就洲子洋等地雖由洪水平原一級管制區調降為二級管制區，但堤防並沒有加高。從哈吉貝颱風重創日本，堤防加高工程不能等，須盡速推動。

蘇貞昌表示，原本堤防加高經費要由市府自籌，但結果是「自籌」只能「自我發愁」，籌不出錢，他做過台北縣長知道自籌很難，基於淹水不分藍綠及考量縣市財務困難下，堤防加高工程費用由中央全額負擔，希望在中央與地方合作打拚下，讓台灣愈來愈好，

陳純敬說，五股疏左堤防未達到200年防洪保護標準，讓當地有面臨洪患風險，尤其近年氣候變遷，防洪安全備受考驗。感謝行政院積極協調，疏左堤防加高部分由中央負責治理，經費也由中央全額負擔，待整體計畫完成後將可解決五股地區的洪患問題。

新北市水利局表示，二重疏洪道的左右兩側防洪標準不同，右岸堤防的高度符合200年防洪保護標準，二重疏洪道五股左岸堤防僅有20年防洪標準，須從現有6公尺加高至10公尺，使左右岸堤防高度一致。

新北市水利局指出，堤防加高工程預定從國道1號橋進行到觀音坑溪，全長約4071公尺長，初估所需經費高達11億多元。民國99年核定由新北市政府自籌財源負責加高堤防，但因財政考量，一直延宕迄今。（編輯：戴光育）1081027