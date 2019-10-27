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賴清德返台首輔選立委 蔡賴配避而不談

最新更新：2019/10/27 19:14

（中央社記者吳哲豪彰化27日電）前行政院長賴清德結束訪美行程返台後首度輔選立委，今天南下彰化參加民進黨立委黃秀芳舉辦的萬聖節泡泡派對活動。不過，對於是否擔任總統蔡英文副手，賴清德仍避而不談。

賴清德今天到彰化市參加黃秀芳舉辦的「萬聖節泡泡派對」活動，陪同的還有民進黨立委洪宗熠、民進黨彰化縣黨部主任委員邱建富以及彰化市長林世賢等人。

在抵達彰化市金馬公園活動會場後，賴清德隨即和黃秀芳一起換上應景的萬聖節披風，並拿起巨型泡泡棒製作七彩泡泡，與在場大小朋友一起同樂，度過愉快下午。

不過，對於是否擔任蔡總統副手，賴清德仍避而不談。他提到，來彰化為黨籍立委黃秀芳加油，主要是因為黃秀芳被列為優質立委，而且黃秀芳認真問政，堅持台灣本土價值，爭取地方建設不遺餘力。

賴清德進一步表示，他在擔任行政院長時，曾接受過黃秀芳質詢，發現黃秀芳是教育立委，很關心學校校舍改建以及教育環境改善；而這次彰化縣現任立委陳素月、黃秀芳、洪宗熠以及彰化縣第一選區立委參選人、彰化縣議員陳秀寶能否當選，對民進黨國會席次能否過半相當重要。

他強調，國民黨號稱在彰化縣4席立委會全上，如果讓國民黨在彰化勝選，民進黨在立法院席次就無法過半，只有民進黨國會席次過半，蔡總統連任成功，所有政策推動才能順利發展，因此他要特別拜託大家支持民進黨。（編輯：洪學廣/李亨山）1081027

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