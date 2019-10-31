美大使出席台巴外長晚宴 吳釗燮：我們有共享價值

（中央社記者侯姿瑩台北31日電）台美官員再度同框，外交部長吳釗燮訪問南美洲友邦巴拉圭期間，與巴國外長里巴斯的晚宴上，美國駐巴拉圭大使麥克蘭尼也在席間。吳釗燮推文說，「我們對於區域政治與共享價值的看法一致」。

外交部先前指出，吳釗燮夫婦於29日至31日偕台灣農牧及綠能考察團訪問巴拉圭。吳釗燮訪問巴拉圭的行程也包括晉見巴國總統阿布鐸（Mario Abdo Benitez）、與巴國外交部長里巴斯（Antonio Rivas）共同主持政治磋商會議等，針對強化雙邊合作等共同關切事項交換意見。

近來台美官員互動持續升溫。吳釗燮今天在外交部官方推特推文表示，很高興美國駐巴拉圭大使麥克蘭尼（Lee McClenny）也出席他與里巴斯的晚宴，「我們對於區域政治與共享價值的看法一致，這是很棒的事」。

這則推文並附上晚宴大合照，吳釗燮與麥克蘭尼比鄰而坐。

麥克蘭尼8月也曾與台灣駐巴國大使周麟會晤，討論如何加強美國、巴拉圭、台灣之間的合作關係。

此外，吳釗燮在另一則推文中提到他與阿布鐸、里巴斯的會談氣氛友善。「台灣和巴拉圭忠於拓展雙邊交流與深化友誼的承諾」，他很開心拜訪台灣在南美洲的好朋友。

阿布鐸先前透過推特發佈他與吳釗燮會面的照片，吳釗燮隨後轉發他的推文。（編輯：楊凱翔）1081031