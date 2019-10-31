徐永明：時力2020政黨票一定可以破5%

（中央社記者郭建伸台北31日電）時代力量黨主席徐永明今天表示，預估下屆立法院將會是4個黨團都不過半的情況，屆時總統將得注意在野黨的聲音。被問及時力政黨票能否通過5%門檻，徐永明說，一定可以破5%。

徐永明今天接受廣播節目「POP搶先爆」專訪，主持人朱學恒形容，時代力量現在是「退此一步，即無死所」的狀態，並詢問時代力量如何預估不分區政黨票得票狀況。

徐永明說，從最近的民調觀察，「（政黨票）破5%是一定可以的」，他認為下屆立法院將會是4個黨團，除了國民黨、民進黨之外，還會有時力跟民眾黨；是否各黨都不過半仍有待觀察。

徐永明分析，不喜歡藍綠兩黨，偏第三勢力的選票約250萬票，換算成不分區席次應該有8席立委的空間；時力跟民眾黨目前是競爭這8席，但若兩黨能再往上開拓，到時就會比8席更多一點，藍綠兩黨立委可能就在103到105席之間遊走。

徐永明說，一個政黨在立院席次過半要57席，若明年新國會有政黨超過57席，次要政黨可能掉到40幾席；但以目前民調顯示，藍綠立委的席次差距很接近，評估未來應是沒有政黨會過半。

他表示，新國會開議後第一個問題就是選立法院長，若藍綠都沒過半，第三勢力支持哪位院長就會顯得較重要；雖然行政院長不需要立法院同意，但政府仍有些人事案須送交立院行使同意權，總統就得特別注意在野黨的聲音。

談及不分區的女性立委名單，徐永明表示，因為擔心提早曝光人選，其他政黨可能爭取拉攏，屆時希望名單能一次亮相，送交黨員線上複決後才去中選會登記。（編輯：林興盟）1081031