總統連署倒數計時 呂秀蓮呼籲選民動起來

（中央社記者溫貴香、郭芷瑄、張祈台北31日電）前副總統呂秀蓮與前南投縣長彭百顯登記連署爭取參選2020正副總統，連署11月2日截止。呂秀蓮今天質疑連署活動遭警方干擾並呼籲民眾趕快動起來連署。

繼昨天召開記者會打出告急牌後，呂秀蓮、彭百顯與台灣教師聯盟理事長蕭曉玲上午再開記者會，出示多張包括屏東、花蓮等各地連署站遭警方關切的照片。

蕭曉玲表示，有地方志工只是擺放連署點就遭警方詢問並要求設置巡邏箱；也有不明人士在網路上放出風聲，指呂秀蓮參選已達連署門檻，她呼籲民眾不要誤信，不要以為連署已經安全過關。

彭百顯質疑，志工在高鐵站進行連署妨礙到誰？警方不但來盤查，還要求志工出示公文證明，擺明刁難連署工作進行。

呂秀蓮呼籲尚未連署的民眾趕快連署，親自把連署書交給他們比較安全；至於目前連署件數，她說，要先把連署件數集中後再統計。

屏東警方說，對於呂秀蓮支持者設站連署的行為，警方沒有接到任何檢舉，也沒有干涉連署相關的事，不知道為何有不實的消息傳出。

鐵路警察局花蓮分局副分局長陳家慶表示，當天是接獲火車站站務人員通報民眾違規設攤，警方到場協調，僅維持現場秩序，至於警力增多，應是執勤人員見狀前來詢問，並非增加警力關切。

呂秀蓮、彭百顯接受喜樂島聯盟推薦投入2020正副總統選舉，從9月19日起展開連署活動，依據中選會公告期程，必須在11月2日前，獲得28萬384人連署，才可取得角逐2020總統大選的資格。（編輯：謝佳珍）1081031