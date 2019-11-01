高雄議會流血衝突餘波盪漾 藍綠議員相互指責

高雄市議會總預算案交付審查爆發流血衝突，民進黨議會黨團1日召開記者會，譴責國民黨議員以暴力護航，民進黨高雄市議員李喬如（右2）控訴受傷住院的議員林宛蓉遭國民黨議員暴力所傷。中央社記者程啟峰高雄攝 108年11月1日

（中央社記者程啟峰高雄1日電）高雄市議會總預算案交付審查爆發流血衝突，副市長葉匡時今天表示遺憾，上午藍綠議員互相指責對方，多名民進黨議員聯合質詢也集體在議事廳靜坐抗議國民黨議員昨天暴力相向。

市議會上午進行市政總質詢，民進黨市議員李喬如、李柏毅及陳致中等議員進行聯合質詢時不斷重播昨天流血衝突畫面，還原昨天衝突現場，強調畫面會說話。

李喬如指出，從畫面清楚可見國民黨市議員劉德林額頭流血後，仍上台蠻橫以左手從民進黨市議員林宛蓉後方強勒頸部鎖喉，再以右手強壓﹑強摟她右頸及右肩，將她重推強壓倒地，造成林宛蓉後腦重創，導致腦震盪及左腳膝蓋受傷，迄今仍住院觀察。

李喬如表示，前代理市長葉菊蘭審地方總預算時，適逢市長選舉期間，自己當時照樣杯葛總預算審查，要求等市長選後隔年初再審，當時民進黨在高雄執政從善如流，延到隔年初再審，如今她要求韓國瑜明年1月11日選完總統後再回來審預算，有前例可循，但國民黨議員卻拒絕協商，選擇暴力護航。

李柏毅表示，昨天的議會衝突是韓國瑜不來議會而起，加上國民黨議員拒絕協商以暴力護航，他們質詢時為此集體頭綁抗議布條靜坐以示抗議，並一再重播昨天衝突畫面還原真相。

副議長陸淑美則當場反駁說，昨天有政黨協商只是沒有共識，昨天的議事肢體衝突藍綠議員都有人受傷。

民進黨議會黨團上午也開記者會聲援林宛蓉，譴責國民黨議員暴力，強調昨天衝突畫面鐵證如山，劉德林是被同黨議員絆倒自撞桌角受傷，而林宛蓉是被劉德林所傷，昨天是高雄議會最黑暗的一天。

林宛蓉上午也發表聲明指出，劉德林對自己的暴行全都錄，他的暴行已超越議會保障的言論免責權範圍，將對他提出傷害及強制罪告訴。

國民黨高雄市議會黨團則發布新聞稿指出，民進黨議員昨天霸占主席台，杯葛預算交付審查，引發國、民兩黨議員推擠肢體衝突，造成多人受傷，民進黨竟擷取現場影片，斷章取義對外直指都是國民黨議員的錯，國民黨議會黨團總召曾俊傑譴責民進黨打人喊救人，顛倒是非，市民自有公評。

葉匡時上午赴議會備詢休息時間接受媒體訪問時表示，昨天下午自己依法代理市長到議會行使職權，原本想議員會理性問政，但沒想到會發生這種事，非常遺憾，韓國瑜請假依法代理市長職務，與代理市長名稱雖不一樣，但代理行使職權的合法性是一樣的，昨天到議會報告總預算並沒有違背職務。

另針對高雄議會昨天爆發流血衝突，台灣民眾黨高雄市立委參選人敖博勝等4名立委參選人上午齊聚高市議會大門口，強烈抨擊議會藍綠衝突只為選舉，打架只為作秀，辜負市民所託，呼籲市民看清藍綠，支持民眾黨。（編輯：黃世雅）1081101