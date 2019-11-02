蔡總統雲林恭請媽祖登轎 期許國家有更好發展

（中央社記者姜宜菁雲林縣2日電）雲林縣西螺福興宮遶境大會香，總統蔡英文今天傍晚恭請媽祖登轎並祈求國泰民安，她向民眾報告政府施政，期許國家未來有更好的發展。

蔡總統今天傍晚在內政部長徐國勇、立委劉建國等人陪同下，到西螺福興宮參拜，蔡總統恭請媽祖登轎。

蔡總統致詞時表示，媽祖遶境是地方一大盛事，她向媽祖祈求台灣風調雨順、國泰民安，國家未來有更好的發展。

蔡總統誇讚福興宮董事長楊文鐘以創新的方式帶領傳統宗教，讓媽祖文化季變成全國性宗教慶典，且福興宮媽祖遶境是全台唯一在秋季舉行，獲內政部評選為台灣宗教百景之一。

蔡總統表示，政府明年針對長照2.0編列新台幣400億元預算，也推動許多新的農業政策，政府照顧人民拚有感。

蔡總統約晚間6時離去，國民黨主席吳敦義原訂晚間8時點起馬炮，因故提早7時到福興宮參拜致意即離去，面對記者追問是否身體不適未回應。

徐國勇、雲林縣長張麗善和國民黨總統參選人韓國瑜夫人李佳芬點燃起馬炮後，送媽祖出城，福興宮在西螺大橋施放百萬煙火，吸引民眾圍觀。

西螺福興宮媽祖晚間8時起駕，展開16天遶境大會香的行程，媽祖鑾轎將經過雲林、彰化兩縣，共15鄉鎮，近300間廟宇。（編輯：謝雅竹）1081102

雲林西螺福興宮遶境大會香，媽祖2日晚間8時起駕，總統蔡英文（右2）下午也親臨現場，恭請媽祖登轎。 中央社記者姜宜菁攝 108年11月2日