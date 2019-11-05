私校團體提高教建言 籲總統參選人支持鬆綁學費

（中央社記者陳至中台北5日電）5大私立學校團體今天在台北舉行記者會，向2020總統大選參選人提出6項建言，包括讓私校自主決定學雜費調整幅度，建立完整獎補助機制填補私校營運成本缺口。

私立大學校院協進會、私立科技大學校院協進會、私立專科學校協進會、私立學校文教協會、私立教育事業協會等5大私校團體一同舉行記者會，宣稱為比率占7成的私校學生發聲。

5大私校團體提出6項訴求，包括保障學術自由，提出有效的少子女化因應對策，維持公私立大專校院公平競爭環境，讓學校自主決定學雜費調整幅度，鬆綁私校募款法規，建立公平的教職員退撫制度。

其中學雜費議題，5大私校團體主張國家應建立常態性、合理反映教學成本的學雜費調整機制，在學校有完備資訊公開、自主課責的原則下，由學校依辦學需求，自主決定學雜費調整制度，再報請教育主管機關「備查」即可。

5大私校團體也主張，政府應真實反映並填補私校營運成本缺口，減輕私校學生的負擔，維持公私校的公平競爭環境。

東吳大學校長潘維大表示，很多學校十幾年沒漲過學費，物價不知道漲了多少倍，政府補助卻沒增加，犧牲的就是教育品質，使高等教育不斷「平庸化」。他認為，與其花錢買昂貴的武器，不如投資高教，才是真正對得起台灣的下一代。

私立大學校院協進會理事長吳永乾（世新大學校長）表示，政府應該公平地看待公私立大學，私校對國家發展的貢獻有目共睹，現在遇到困難，政府不該「用完就丟」，呼籲總統參選人提出長遠、可行的高教政策。

實踐大學校長陳振貴表示，現在很多私校硬撐到底，不願自動退場，他認為應轉型為主、退場為輔，提供私校退場的誘因。他並呼籲政府不要藉著「少子女化」消滅私校，「公共化」不該等於「公立化」。

另外，對於目前正在立法階段的「私立大專校院轉型及退場條例」，記者會由法律顧問楊敦和（輔仁大學前校長）代表提出修法建議，主張私校是公益法人而非公有財產，受憲法保障私人財產條款保護，目前的修法版本讓政府可指派公益董監事，形同侵占私有財產，「就像把錢搶過來，由政府幫你花」，指派輔導專家出席董事會即可達目的。

楊敦和也反對校產信託制度，並反對學校法人解散之後的剩餘財產只能歸屬所在地的縣市政府，剝奪財團法人對私有財產處分的權利。

記者會上，中國國民黨總統參選人韓國瑜陣營的國政顧問吳清基到場，國民黨立委曾銘宗也現身聆聽，瞭解私校的建言。（編輯：管中維）1081105