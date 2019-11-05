總統屏市為媽祖安座 廟方贈成功歸來車票

總統蔡英文（前右）5日晚間為屏東市歸來慈天宮的媽祖新廟建成安座，廟方主委蔣家煌（前左）送蔡總統「成功－歸來」的自強號車票，預祝蔡總統連任成功。中央社記者郭芷瑄攝 108年11月5日

（中央社記者郭芷瑄屏東縣5日電）總統蔡英文今天晚上為屏東市歸來庄慈天宮的媽祖新廟建成安座，廟方主委蔣家煌送總統「成功-歸來」的自強號車票，總統也請大家支持她，讓她明年1月11日「成功歸來」。

屏東市歸來地區的慈天宮是地方信仰中心，新廟建成，廟方特地以「歸來」、地方3個里名及歸來特產牛蒡、青蔥做成廟的對聯，並特地請蔡總統揭牌安座，廟方主委蔣家煌也是屏東無黨籍的縣議員，他送蔡總統「成功-歸來」的自強號車票，預祝蔡總統當選連任。

蔡總統今天在屏東跑了6個行程，最後一個來到慈天宮，仍然精神奕奕，她致詞時表示，3年多來政府最大目標是安居樂業，台灣做得不錯，今年第1到3季經濟成長都是亞洲四小龍第1名，農漁出口1月到9月已破新台幣千億元，也就是說每年農漁產品的出口都是呈很大幅度成長，今年和去年比已成長10%。

總統表示，經濟好，就能照顧台灣每個人，今年調整了基本工資和減稅，2016年到現在0到6歲幼童的預算成長3倍，今年預算600多億；長照預算也將從50億元增加到明年400億，產業有發展，年輕人也較好找工作。

蔡總統感謝蔣家煌送「成功-歸來」的車票祝福，希望能得到大家的支持，明年1月11日「成功歸來」，她說，媽祖最重要精神是團結無私的奉獻，台灣人一起打拚，讓台灣人主權和自由代代相傳，

總統今天白天為高雄榮民總醫院屏東大武分院新建動土後，就一連走訪萬丹鄉忠心宮、新園鄉新惠宮、林邊鄉慈濟宮和萬巒鄉佳和宮，並且在廟埕開講，尋求民眾支持，蔡總統強調政府對於農民、老人、青年和幼童的照顧，要讓年輕人敢結婚、敢生、敢養，幼兒讓國家一起來養。

蔡總統中午在東港鎮吃路邊攤，品嚐東港有名的「肉粿」，由民進黨立委莊瑞雄、蘇震清和東港鎮長徐志雄及無黨籍屏東縣議員林蔡鳳梅陪同，林蔡鳳梅是前國民黨籍屏東縣議長林清都的妻子。

蔡總統幾個走訪廟宇行程，立委莊瑞雄、蘇震清、周春米和鍾佳濱都有陪同，晚上在慈天宮，屏東縣長潘孟安也到場為蔡總統尋求支持。（編輯：謝雅竹）1081105