執行死刑 法務部長：與選舉無關

國民黨立委吳志揚6日指出，法務部107年8月執行死刑案及行政院長蘇貞昌日前關於死刑議題的發言時間點，均在選前約3個月，質疑是否有選舉考量；法務部長蔡清祥（圖）表示，執行死刑的時間與選舉無關。中央社記者施宗暉攝 108年11月6日

（中央社記者王揚宇台北6日電）國民黨立委吳志揚今天說，法務部去年執行死刑及行政院長蘇貞昌日前發表死刑議題看法的時間點，均在選前約3個月，是否有選舉考量，執行死刑不應有選舉考量；法務部長蔡清祥說，執行死刑與選舉無關。

立法院司法及法制委員會今天審查國家賠償法部分條文修正草案等案，蔡清祥等人列席並備質詢；吳志揚以蔡清祥昨天對死刑議題的受訪內容進行質詢，例如蔡清祥說，法務部針對死刑確定案件，一向採取非常審慎的態度，沒有一定的進度與時間表，也不會有特定個案要加快或變慢，一切依規定審慎審核。

吳志揚詢問，目前有39名死囚還沒有執行，這有什麼考量；他也質疑，蘇貞昌日前在立法院接受立委質詢，提到有些罪惡天地不容，死刑定讞就該執行等，這對法務部下指導棋。

吳志揚也說，法務部去年8月執行一件死刑案，當時離11月的選舉只有3個月，而蘇貞昌日前關於死刑議題的發言時間點，離明年選舉也只有3個月，「執行死刑不要有選舉考量」；另外，不依法執行死刑，讓死囚關到病亡、自殺，這樣會比較有人權嗎，請法務部好好思考。

蔡清祥說，法務部有審核死刑案件執行實施要點，必須就個案檢視有無再審、非常上訴、聲請大法官會議解釋、總統特赦等狀況審核，每個案子內容不同，所花的時間也不一樣。

蔡清祥強調，執行死刑的時間與選舉無關，而且去年執行的時間點距離選舉還有3個月，「怎麼可能會為了選舉來執行」。

此外，民進黨立委尤美女特別提到，對於執行死刑的人，要給他們專業訓練或心理諮商等；蔡清祥說，會來加強。（編輯：林興盟）1081106