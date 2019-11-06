台提供宏國貸款 外交部：助友邦改善人民生計

（中央社記者侯姿瑩台北6日電）媒體報導，宏都拉斯財政部長塔波拉（Rocio Tabora）日前表示，台灣將提供宏國3億美元貸款。外交部今天證實，為協助友邦提升社會發展、改善人民生計，因此協調國內銀行提供宏國商業貸款。

BBC中文網報導，宏都拉斯當地多個媒體報導，塔波拉10月曾表示，台灣將透過進出口銀行，提供宏都拉斯3億美元（約新台幣91億元）貸款。塔波拉說，這項貸款將用於醫療、教育經費及加強基礎建設。

對此，外交部發言人歐江安回應表示，宏都拉斯政府為推動有利國計民生的相關發展計畫，「曾向我方提洽協助」。政府基於台宏兩國友好合作關係，並為協助友邦提升社會發展、改善人民生計等考量，因此協調國內銀行提供宏國商業貸款。

她強調，商業性貸款跟贈款是完全不同的概念。這次是商業性貸款，並非由政府給錢，而是由銀行借錢給宏國，宏國得還錢，也要算利息。

歐江安指出，此案經台宏雙方審慎評估，並經宏國國會審議通過，過程公開透明，「我方將依國際商業貸款程序辦理後續事宜」。

她表示，貸款將用於協助社會發展、改善人民生計的計畫，但具體細節，外交部不方便代宏國宣布。至於貸款的銀行、貸款條件等，因涉及商業交涉，外交部不便證實或進一步評論。

此外，歐江安指出，台宏兩國邦誼篤睦，合作關係緊密，未來兩國將持續深化彼此關係。

包括宏都拉斯在內，台灣目前有4個中美洲友邦。9月底太平洋島國索羅門群島、吉里巴斯接連與台灣斷交、轉投北京懷抱後，台灣與其他邦交國的關係受到關注。（編輯：林興盟）1081106