竹縣傾聽之旅 韓國瑜：政府應連結資源照顧弱勢

國民黨總統參選人韓國瑜（左）7日前往新竹縣竹東鎮世光教養院，看到因身體障礙而無法行動的院生時，他握著院生的手，為院生加油。中央社記者郭宣彣攝 108年11月7日

（中央社記者郭宣彣、魯鋼駿新竹縣7日電）國民黨總統參選人韓國瑜新竹縣傾聽之旅，今天持續關懷弱勢。韓國瑜表示，政府應連結社團、民間資源，一同投入照顧弱勢，這與選票或政治職務無關，而是本來就該做。

韓國瑜今天前往世光教養院，了解院方所遇困境與設施問題，韓國瑜也與院生互動合唱歌曲，院生開心拍手大笑，不過，韓國瑜轉身看到因身體障礙而無法行動的院生時，他握著院生的手，為院生加油。

韓國瑜表示，政府最重要的職責就是照顧弱勢，若將來政府需要付出心力，一定會做，且這與選票無關，而是本來就應該要做的事。

韓國瑜說，他看到世光教養院大愛幫助重度身心障礙者，讓他感動，而要如何讓民眾一同關懷弱勢，並採取行動，就要靠政府和社會資源一起努力。

韓國瑜提出社會福利政見，他說，如要照顧低收戶、改善老人居住環境、建構社福機構與醫療保健機構協商平台等，也要強化身心障礙者的生活支援機制，打造健全的照顧環境。

他也到拙茁家園附設耕心園農場，由慢飛天使擔任韓國瑜的小老師，教導他如何種植蔬菜與拔菜，雙方互動熱絡。接著，韓國瑜轉往新竹縣峨眉鄉隆盛宮參拜、及附近的富興茶葉文化館，了解當地茶葉產業。

韓國瑜與新竹縣長楊文科、同黨籍新竹縣立委參選人林為洲、林思銘等人一同品嚐東方美人茶，韓國瑜喝完直呼「好香，有蜂蜜味。」（編輯：李錫璋）1081107

國民黨總統參選人韓國瑜（右2）7日到新竹縣拙茁家園附設耕心園農場，擔任一日農夫，體驗種植蔬菜與拔菜。中央社記者郭宣彣攝 108年11月7日