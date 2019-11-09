郭台銘再同框柯文哲 輔選李縉穎推城三科學園區

鴻海集團創辦人郭台銘（右）、台北市長柯文哲（左）9日聯手站台力挺無黨籍新北市第10選區（土城、三峽）立委參選人李縉穎（中）。中央社記者黃旭昇新北攝 108年11月9日

（中央社記者黃旭昇新北9日電）鴻海集團創辦人郭台銘與台北市長柯文哲今天再度同框，聯手推薦無黨籍新北市第10選舉區（土城區、三峽區）立法委員參選人李縉穎，郭台銘更提出「城三科學園區」理念。

柯文哲與郭台銘10月10日曾共同出席在台北市政府廣場舉辦的升旗典禮，而代表「郭家軍」參選的李縉穎上午成立競選總部，柯文哲與郭台銘聯手站台力挺，並在傳統市場掃街拜票。

柯文哲表示，政治不是每天在「芒果乾」與「發大財」間打轉，應務實從政，要讓年輕人有機會出頭，李縉穎比其他競選對手優秀。政治局勢上，李縉穎也有這項條件，而李縉穎選情是兩股勢力結合的觀察指標。

郭台銘說，他在土城發跡起家，是道地土城人，台灣人選舉期間主要關心議題是拚經濟、兩岸關係與年輕人未來。

他說，李縉穎是「柯郭聯盟」產品，致力於拚經濟開源，柯文哲特質則是節流；他可以興利，柯文哲可以除弊。

郭台銘表示，可開闢土城與三峽區域的「城三科學園區」，串連新竹科學工業園區與台北市內湖科技園區，推動人工智慧發展，這就需要國會議員支持。

父親是前立委李嘉進的李縉穎說，競選動機不受藍綠綁架，會堅持理念。他的專長是競選研究大數據分析，知悉7成選民有共同價值觀，他也促成有相同政治訴求的郭台銘與柯文哲結合，希望選民支持擺脫藍綠政治枷鎖與束縛。（編輯：李明宗）1081109

台灣民眾黨主席、台北市長柯文哲（前右）、鴻海創辦人郭台銘（前左）9日前往土城學府市場，陪同無黨籍立委參選人李縉穎（前中）掃街拜票，尋求選民支持。中央社記者王飛華攝 108年11月9日