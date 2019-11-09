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柯文哲：郭台銘要選當時就選了 怎會接觸親民黨

最新更新：2019/11/09 14:16
台北市長、台灣民眾黨主席柯文哲（左）與鴻海創辦人郭台銘（右）9日聯手力挺無黨籍新北市第10選區（土城區、三峽區）立委參選人李縉穎（中），郭台銘更提出「城三科學園區」理念。中央社記者黃旭昇新北攝　108年11月9日
台北市長、台灣民眾黨主席柯文哲（左）與鴻海創辦人郭台銘（右）9日聯手力挺無黨籍新北市第10選區（土城區、三峽區）立委參選人李縉穎（中），郭台銘更提出「城三科學園區」理念。中央社記者黃旭昇新北攝　108年11月9日

（中央社記者黃旭昇新北9日電）台北市長柯文哲今天被問到「郭宋配」傳聞時表示，「我沒聽過，每天傳聞太多，等發生再講」，但鴻海集團創辦人郭台銘如果要選總統，當時就直接選了，怎麼還會去接觸親民黨。

他說，現在外界謠言很多，大家每天都在政治議題兜圈子、打轉，很多事等真正發生再開始煩惱。

外傳郭台銘可望與親民黨主席宋楚瑜搭配選總統、副總統，郭台銘辦公室發言人蔡沁瑜稍早表示，一直以來都沒這個打算，看到時也很訝異，不知消息哪來。郭台銘既已宣布不選，要翻盤機率很低。

郭台銘上午與柯文哲出席無黨籍新北市第10選舉區（土城區、三峽區）立法委員參選人李縉穎競選總部成立大會，被媒體追問時表示，「你們消息怎麼那麼靈通？不過今天焦點是李縉穎，謝謝大家」。

郭台銘隨後進入會場，坐在已先到場的柯文哲旁邊，未多談「郭宋配」議題。

不過，李縉穎父親、前立委李嘉進表示，以郭台銘的商場經驗與決策，「沒到最後關頭沒什麼不可能」。（編輯：李明宗）1081109

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